Saiers Gespräche mit Schuster: "Zu Beginn war alles nur im Konjunktiv"

Nur weil ein neuer Trainer auf der Bank sitzt, steht die Welt beim SC Freiburg nicht auf dem Kopf. Manches ist anders, doch der SC bleibt seinem Weg treu, wie die erste Pressekonferenz von Julian Schuster und Sportchef Jochen Saier an seiner Seite zeigte.

Ein neuer Trainer beim SC Freiburg, wann gibt es das schon mal? Über 5000 Fans wollten es sich an diesem Sonntag jedenfalls nicht entgehen lassen, Julian Schuster in seiner neuer Rolle zu sehen. Der große Andrang brachte sogar den Zeitplan etwas durcheinander, die Presskonferenz mit Schuster und Sportvorstand Saier begann mit rund 20 Minuten Verspätung. Die beiden Protagonisten nahmen sich dennoch 45 Minuten Zeit, um die offenen Fragen zu beantworten.

Julian Schuster sprach über ...

.... seine erste Trainingseinheit:

"Ich freue mich, dass die lange Zeit der Planung vorbei ist. Ab März gingen die Gedankenspiele los. Wir haben bewusst den Tag gewählt, um den Fans eine gewisse Nähe zu signalisieren. Auch für die Spieler war es ein besonderer Rahmen. Es ist dann auch schön, dass es so zahlreich angenommen wurde. Ich bin vor 16 Jahren hergekommen, ich habe mir viel ausgemalt, aber eben jetzt, 16 Jahre später hier sitzen zu dürfen, das habe ich mir nicht ausgemalt."

... seine fehlende Erfahrung als Cheftrainer einer Mannschaft:

"Mein Heimatverein in Löchgau hat sich beschwert und gesagt: Ich habe doch dort die U 19 trainiert. Tatsächlich habe ich das parallel zu meine Zeit bei der U 23 vom VfB Stuttgart gemacht (2005 bis 2008). Von daher habe ich etwas Erfahrung, aber mit Sicherheit nicht auf diesem Niveau (lacht). Ich glaube, dass dieses Gesamt-Setting, 16 Jahre im Verein zu sein, die handelnden Personen und die Spieler zu kennen, ein Riesenvorteil für mich ist. Das schenkt mir ganz viel Zeit, auch diese nicht vorhandene Erfahrung entsprechend ausgleichen zu können."

... seinen Karriereplan als Trainer:

"Es gab für mich nie einen direkten Plan, eines Tages hier sitzen zu dürfen - ich hatte aber den Wunsch, dass es eines Tages so sein wird. Ich glaube, dass es ab einem bestimmten Bereich auch gar nicht möglich ist, gewisse Dinge entsprechend zu planen und sich genau vorzunehmen. Vor einem Jahr hätte sich hier eine andere Entscheidung ergeben können. Ab Januar war es dann so, dass ich meine Pro-Lizenz hatte und zur Verfügung stand."

... seine Vorstellungen vom Fußballspiel:

"Was mir absolut wichtig ist: es geht immer ums Zusammensein. Wir brauchen gute Abstände und eine Kompaktheit, egal ob wir verteidigen wollen oder pressen. Natürlich bin ich ein Fan davon, absolut hoch zu pressen. Ich bin mir natürlich aber auch bewusst, dass das nicht in allen Spielen, vor allem natürlich über die Spieldauer, immer möglich ist. Da erwarte ich auch von den Jungs einfach eine hohe Flexibilität. Mir geht es darum, dass wir mit dem Ball zielstrebig sind. Ich glaube es ist ja auch bekannt, dass wir in den Umschaltmomenten Potenzial haben. Total wichtig sind mir auch die Standardsituationen, bei denen wir traditionell gut sind. Da werden wir weiter für investieren."

... die vielen ehemaligen Mitspieler, die er künftig trainiert:

"Es sind einige, mit denen ich zusammenspielen durfte. Ich mache mir da relativ wenig Gedanken darüber. Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Jungs und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, switchen zu können. Das war aber auch schon als Kapitän der Fall, dass ich auf der einen Seite Nähe leben und die Jungs in den Arm nehmen kann, dann aber im nächsten Moment wieder deutlich werden kann. So wird es auch jetzt sein. Die Jungs haben auch ein Gefühl dafür, denen muss ich nicht erklären, wann der Schusti beiseitegeschoben wird und der Trainer im Vordergrund steht."

... Ziele der kommenden Saison:

„Ich bin echt ein Freund davon, Ziele zu formulieren, an denen man sich festhalten kann und die greifbar sind. Deswegen konzentrieren wir uns auf Ziele in der täglichen Arbeit, die wir umsetzen können. Uns muss bewusst sein, dass Spiele gegen Juventus Turin oder Lens Festtage sind - und keine Normalität. Auch ich hätte mich gefreut, hätten wir wieder international gespielt, aber wir müssen das immer relativieren. Wenn am Ende einer erfolgreichen Saison so etwas zustande kommt, sind wir unglaublich glücklich. Wenn wir im übernächsten Jahr wieder Bundesliga spielen dürfen, genauso."

Jochen Saier sprach über ...

Sprach auch über die Freiburger Trainersuche: Jochen Saier. IMAGO/Matthias Koch

.... den Prozess der Trainersuche:

"Prozess ist das richtige Stichwort. Es ist ja bekanntermaßen so, dass Christian seine Entscheidung im März dann auch final getroffen und kommuniziert hat. Wir haben mit Christian in all den Jahren zuvor ja auch immer wieder die Köpfe zusammengesteckt und reingefühlt bei ihm. Das war eine maximal offene Kommunikation. Bei Klemens (Hartenbach, Sportdirektor) und mir hat sich dann schon das Gefühl verdichtet, dass es die letzte Saison von Christian sein könnte. Das war für uns das Signal, uns intensiver mit möglichen Nachfolgern zu beschäftigen. Wir hatten mehrere Kandidaten, haben viele Runden gedreht und auch mit Julian sehr intensive Gespräche geführt. Zu Beginn war das alles nur im Konjunktiv, weil wir ja nicht wussten, wie die finale Entscheidung von Christian ausfällt."

... die Gespräche mit Schuster:

"Es ist ja nicht so, dass wir uns kennenlernen und ein Gefühl füreinander entwickeln mussten, wir arbeiten ja schon sehr lange und intensiv zusammen. Julian hat uns von Beginn an signalisiert, dass dieser Schritt für ihn vorstellbar ist und ist mit ganz großer Überzeugung in die Gespräche gegangen. Als Christian seine finale Entscheidung gefällt hat, konnten wir schnell reagieren, weil uns das für die Gesamtausrichtung des Klubs wichtig war."

... Schusters Qualitäten und fehlende Erfahrung:

"Wir haben das Thema Mannschaftserfahrung in der Gewichtung nicht zu hoch gehangen, da er alle Kriterien erfüllt, die für uns wichtig waren. Vor allem in diesem Setting des SC Freiburg, dem Vorteil des Kennens, der Stabilität im Verein und Trainerstab. Julian ist ein guter Kommunikator, er kann Jungs mit auf die Reise nehmen. Er ist nahbar und dennoch entscheidungsstark. Er weiß, was er will und ist sehr klar in seinem Handeln. Und natürlich kennt er der die Leitplanken des Vereins. Er wird gut zu unserem Weg passen, Dinge aufbrechen und verändern und trotzdem innerhalb der Leitplanken bleiben."

... das Saisonziel:

"Wir wissen, dass wir die Latte durch sportlichen Erfolg selbst hochgelegt haben, bleiben aber auf unserem Weg. Eine Europa-League-Teilnahme ist etwas Besonderes für uns. Wir haben nicht den Anspruch, strukturell in den Tabellenregionen ins Ziel zu kommen. In besonderen Jahren können wir das, keine Frage. Wir wissen auch jetzt schon, dass es nach so ein Trainerwechsel, wenn jemand geht, der wie Christian so stark im Gesamtpaket den Verein über viele Jahre geprägt hat, durchaus auch ein bisschen ruckeln kann. Von dem her wäre es der falsche Zeitpunkt, eine neue Zielrichtung vorzugeben. Es geht um die Bundesliga-Zugehörigkeit und in guten Jahren darum, etwas Besonderes zu erreichen."