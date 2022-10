Saier: "Wir hoffen, dass es ein einmaliger Ausrutscher war"

Erstmals wird der SC Freiburg im Europacup überwintern und reist mit diesem Schwung zum Topspiel bei den Bayern. Sportvorstand Jochen Saier fand im Kurz-Interview nach dem 4:0 in Nantes jedoch auch klare Worte für das Fehlverhalten einiger Fans.

Aus Nantes berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Herr Saier, der SC Freiburg überwintert bei der insgesamt fünften Teilnahme erstmals im Europacup. Wie ordnen Sie diesen historischen Erfolg ein?

So wie er sich gerade darstellt. Es ist schon extrem erfreulich, der Lauf, den wir gerade haben und die Qualität, die wir auf den Platz bringen. Dieses Spiel war ja auch ein bisschen Ausdruck dessen, was gerade bei beiden Mannschaften los ist. Latte und Pfosten bei Nantes, bei uns fällt dann ein abgefälschter Ball rein. Es passt aktuell viel, aber ich finde schon, dass wir in Summe die bessere Mannschaft waren und es auch von der Struktur her wieder gut gemacht haben. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir etwas zu wenig Entlastung mit eigenem Ballbesitz, machen dann aber die Tore. Am Ende ist es eins deutlicher ausgefallen als es im Spiel war.

Zurück zum erstmaligen Überwintern im internationalen Wettbewerb.

Es fühlt sich jetzt schon so an, dass wir noch ein Spiel gewinnen wollen, weil der zweite Platz zwei Spiele mehr mit ungewissem Gegner aus der Champions League und damit ungewissem Ausgang bedeutet. Deswegen will ich noch kein Zwischenfazit ziehen, sondern den Weg hoffentlich so weitergehen, dass wir dann als Erster weiterkommen. Das wäre natürlich außergewöhnlich für uns in diesen Bereich zu kommen, das gab es noch nie. Auch so souverän, falls es klappen würde. Aber das ist noch zu viel Konjunktiv.

Gegen Bayern kann es auch brutal werden. Jochen Saier

Am Freitag reist der SC-Tross direkt weiter nach München, wo am Sonntagabend ein echtes Topspiel ansteht. Dass Freiburg vor einem Duell bei den Bayern in der Tabelle vorne steht, gab es auch noch nie. Wie schätzen Sie die Chancen ein, auch gegen den Rekordmeister zu bestehen?

Ich hoffe, wir können es zum Topspiel machen. Der Rhythmus ist schon intensiv, das Spiel in Nantes hat uns trotz des Ergebnisses wieder viel abverlangt. Und gegen Bayern, gerade, wenn sie ein bisschen angestochen sind, kann es auch brutal werden. Es liegt an uns, Topqualität abzuliefern, alles andere wird nicht ansatzweise reichen. Daher freuen wir uns auf das Spiel, weil die Ausgangslage eine besondere ist. Aber wir wissen schon, wo wir herkommen und hängen dieses Spiel auch nicht zu hoch.

Auch in München werden einige Freiburg-Fans das Team unterstützen. In Nantes waren rund 2000 SC-Anhänger im Stadion, haben die Mannschaft lautstark angefeuert, aber auch erstmals Raketen und Böller gezündet. Wie bewerten Sie dieses Verhalten?

Die Begleitung aktuell ist überragend, gerade bei der engen Taktung. In Nantes war das Gästekontingent ausverkauft, in Berlin war eine ähnliche Kulisse. Aber diesmal tat es schon auch weh und auch die Mannschaft, Kapitän Christian Günter und andere, haben es deutlich formuliert, dass es für sie ein No-Go ist, wenn Raketen und Böller gezündet werden, weil es extrem gefährlich ist. Pyrofackeln sind natürlich vom Verein auch abzulehnen, aber Raketen und Böller stellen eine andere Stufe da, die wir bislang nicht hatten. Wir hoffen, dass es ein einmaliger Ausrutscher war und keine Grenzverschiebung. Es ist ein deutliches Signal, dass es intern und eben auch bei der Mannschaft nicht gut ankam. Wir werden mit Sicherheit auch das Gespräch mit den Fans suchen.