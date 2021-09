Saier über Mainz: "Wilde Duelle, große Emotionalität"

Langweilig wurde es zuletzt nie, wenn Mainz und Freiburg aufeinandertrafen. Der Sport-Club hat gerade aus der vergangenen Saison noch eine Rechnung offen, für einen Leistungsträger im Streich-Team wird die Zeit knapp.

Die 1:3-Heimschlappe gegen Mainz im November 2020 hat auch ihr Gutes. Sie war der Tief- und Wendepunkt in der Freiburger Saison, die der SC letztlich als Zehnter vor den dank einer famosen Aufholjagd noch auf Rang zwölf eingelaufenen Mainzern beendete. Dass auch das knappe Rückspiel in der Rückrunde mit 0:1 verloren ging, dürfte die Motivation von Christian Streich und seinen Profis vor dem Wiedersehen am Samstag in Rheinhessen zusätzlich steigern.

In der Saison 2019/20 gewann der SC beide Duelle mit den Nullfünfern (2:1, 3:0), in der Spielzeit davor war es andersherum. Darunter ein denkwürdiger 5:0-Kantersieg famos konternder Mainzer, die - so schräg es klingen mag - anfangs im eigenen Stadion an die Wand gespielt wurden, aber davon profitierte, dass Freiburg kein Tor zustande brachte und hinten einige Fehler fabrizierte.

Kuriose Umstände anno 2018

In den vier weiteren Begegnungen seit dem Freiburger Wiederaufstieg 2016 gewann stets die Heimmannschaft. Im April 2018 unter kuriosen Umständen. Den 2:0-Erfolg der Mainzer leitete seinerzeit ein verwandelter Handelfmeter ein, den Schiedsrichter Guido Winkmann durch eine Kommunikationspanne mit VAR Bibiana Steinhaus erst nach dem Pausenpfiff verhängte, als Großteile der Spieler schon in die Katakomben entschwunden waren.

Auch in Anlehnung an dieses Beispiel sagt Jochen Saier: "Da gab es einige wilde Duelle und eine große Emotionalität. Es waren zuletzt fast immer spezielle 90 Minuten gegen Mainz und keine normalen Bundesligaspiele. Unsere Antennen sind ausgefahren." Am Samstag erwartet der SC-Sportvorstand erneut einen heißen Ritt und zollt dem Gegner Respekt: "Mit Bo Svensson als Trainer präsentieren sie sich extrem stabil und erfolgreich, haben sich ihr Mainzer Selbstvertrauen zurückerarbeitet. Es ist gut, was dort passiert, das bedeutet aber gleichzeitig, dass es für uns eine richtige Herausforderung wird."

Eine, die für Nicolas Höfler noch zu früh kommen könnte. Der Mittelfeldstratege kehrte nach seiner Mittelfußprellung diese Woche zwar auf den Trainingsplatz zurück, absolviert aber nur ein reduziertes Pensum. Jonathan Schmid fällt wegen seiner COVID-19-Infektion hingegen weiterhin aus und auch Talent Kimberly Ezekwem fehlt derzeit wegen einer Muskelverletzung.