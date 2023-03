Saier trotz nicht ganz optimaler Phase: "Das spricht für uns"

Der SC Freiburg befindet sich nicht mehr auf dem Level der Hinrunde, mischt aber weiter oben mit - und darf sich Hoffnungen auf die Champions League machen. Warum das so ist, zeigten die Breisgauer im badischen Duell mit Hoffenheim.

Am Donnerstag bekam der SC Freiburg in Turin einen kleinen Vorgeschmack darauf, was ihn in der Champions League erwarten könnte - nach aktuellem Stand würde es für die Breisgauer reichen für die Königsklasse. Durch das 2:1 gegen Hoffenheim sprang der Sport-Club auf Platz vier.

Der Sieg gegen die TSG war alles andere als leicht, wie auch Jochen Saier, der wie sein Vorstandskollege Oliver Leki vor kurzem in Freiburg bis 2027 verlängert hatte, sagte: "Es war nicht unsere allerbeste Leistung und ein hartes Stück Arbeit", erklärte der 44-Jährige und gab zu, dass "wir heute auch das nötige Glück gehabt haben."

Ähnlich fiel auch das Urteil von Manuel Gulde aus, der zugab, dass das Spiel "kein Leckerbissen" war und auf die eigenen Mängel verwies. So sei man "mit Ball nicht gut genug gewesen", was man allerdings mit guter Arbeit gegen den Ball wieder wettgemacht habe. Für Maximilian Eggestein war nach der "langen und intensiven Woche nicht mehr drin. So ein Spiel am Ende einer englischen Woche ist nie leicht".

Wenn du dir das Tor direkt nach der Halbzeit fängst, dann werden die Beine schon mal schwerer. Maximilian Eggestein

Und dann war da noch der Ausgleich unmittelbar nach Wiederanpfiff. "Wenn du dir das Tor direkt nach der Halbzeit fängst, dann werden die Beine schon mal schwerer", gab Eggestein zu und verwies zugleich darauf hin, dass die Tabelle im Hinblick auf das Leistungsvermögen der Hoffenheimer durchaus trügerisch ist. "Wir wussten, dass die Hoffenheimer besser sind."

Allerdings befindet sich Freiburg derzeit allgemein in keiner "ganz optimalen Phase", wie Saier betonte. "In der Hinrunde waren wir besser", gab der Sportvorstand zu, "aber da waren wir auf einem Top-Level. Jetzt müssen wir uns alles hart erarbeiten."

Saier spricht über Freiburger Probleme

Saier verriet auch, wo man ansetzen müsse. Eine klare Entscheidungsfindung, mehr Passgeschwindigkeit und -genauigkeit würden der Mannschaft guttun, dann würde man auch wieder besser diverse Situationen auf dem Platz auflösen können. Allen Problemen zum Trotz hole man aber seine Punkte. "Das spricht für uns."

Das soll auch an den restlichen zehn Spieltagen so bleiben, immerhin habe man das selbst gesteckte Ziel für das Hoffenheim-Spiel erfüllt. "Wir wussten, dass wir mit einem Sieg noch voll im Rennen bleiben können", sagte Saier und sprach die Hoffnung aus, dass man "vielleicht bis zum Schluss" in besagtem Rennen um die CL-Plätze bleiben würde.