Sahin wird neuer Co-Trainer beim BVB

Nuri Sahin verlässt seinen Cheftrainer-Posten bei Antalyaspor, um zu Borussia dortmund zurückzukehren. Wie der Verein am Freitag bestätigte, schließt sich der 35-Jährige gemeinsam mit seinem ehemaligen Teamkollegen Sven Bender dem Trainerstab von Chefcoach Edin Terzic beim BVB als Co-Trainer an. "Es war keine einfache Entscheidung, nach über zwei Jahren den Posten als Head of Football bei Antalyaspor aufzugeben, da wir etwas Besonderes aufgebaut haben", sagte Sahin. "Wenn der BVB nachfragt, kann ich nicht nein sagen. Wir werden als Trainerteam gemeinsam versuchen, die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu bringen." Sahin hatte als Aktiver 223 Bundesliga-Spiele im BVB-Dress absolviert und gilt in Dortmund als Vereinslegende.