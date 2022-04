Sagosen gen Magdeburg: "Wenn sie Eier haben, schaffen sie das"

Sander Sagosen (26) hat am Sonntag seinen fünften Titel mit dem THW Kiel gewonnen. Im kurzen Gespräch mit dem kicker gab sich der Norweger ziemlich gelassen.

Aus Hamburg berichten André Dersewski und Maximilian Schmidt

So energiegeladen, mit stolzgeschwellter Brust, voller Selbstvertrauen strotzend er sich während der 60 Minuten immer präsentiert. So nahbar und herzlich präsentiert sich Sander Sagosen, der die Kieler im Sommer 2023 gen Heimat verlassen wird, nach dem Schlusspfiff in Hamburg. In Badeschlappen und mit einem Bier in der Hand klettert der norwegische Superstar tiefenentspannt in den Fanblock des THW Kiel und lässt keinen Wunsch der Fans offen. Fast eine halbe Stunde nimmt er sich Zeit, führt auch kurze Gespräche.

Dem kicker beantwortete der sprunggewaltige Rückraumspieler, als bester Torschütze beim Final Four ausgezeichnet (16 Treffer, je acht in Halbfinale und Endspiel), vor dem Partyabend mit seinen Mitspielern noch drei Fragen.

Am Ende wurde es überraschend deutlich, 28:21 im Finale gegen Bundesliga-Spitzenreiter Magdeburg. Was war heute Ihrer Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg?

Definitiv unsere Abwehr - vor allem in der zweiten Halbzeit. Dahinter hat Niklas überragend gehalten. Aber wie Pekeler und Wiencek gearbeitet haben, das war unglaublich. Wenn Magdeburg in einer ganzen Halbzeit nur acht Tore wirft, dann ist das nicht normal.

Der THW hat den SCM jetzt binnen einem Monat zweimal geschlagen. Heute ist dabei sogar ein Titel herausgesprungen. Gibt dieser Sieg auch einen Schub für den Schlussspurt in der Bundesliga?

In der Bundesliga müssen wir jetzt einfach mal schauen. Alles liegt in der Hand der Magdeburger, sie haben aktuell sechs Punkte Vorsprung. Wenn sie Eier haben, schaffen sie das.

Man hat schon während dem Spiel gesehen, wie sehr Sie die Unterstützung der Fans genossen haben. Hinterher haben Sie keinen einzigen Autogramm- oder Bilderwunsch ausgeschlagen. Wie haben Sie das in den 60 Minuten erlebt?

Das war super. Das sind die Momente, wegen denen du in der Vorbereitung und unter der Woche so viel trainierst - um dann in so einer tollen Arena und bei so einer unglaublichen Atmosphäre zwei solche Spiele machen zu dürfen. Ich bin stolz auf den Verein und die Stadt. Zusammen sind wir hierhergekommen und fahren mit dem Titel jetzt zurück nach Kiel.