Sageder über Zulj-Ausfall: "Es hat nicht gut ausgeschaut"

Der LASK musste bei der Niederlage gegen Salzburg eine besonders bittere erste Halbzeit hinnehmen. Nicht nur, dass die Linzer schon nach 26 Sekunden das entscheidende Tor kassierten, verletzte sich auch noch Kapitän Robert Zulj.

Mit dem 1:0-Auswärtserfolg beim LASK ist es amtlich: Red Bull Salzburg wird die Meistergruppe als Führender in Angriff nehmen. Die Mannschaft von Gerhard Struber hat aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm Graz. Die Steirer können im morgigen Spiel gegen Hartberg (17 Uhr, LIVE! bei kicker) aber noch verkürzen.

Der einzige Treffer der Partie fiel bereits nach 26 Sekunden. Beim LASK hat man dennoch gut auf den frühen Rückstand reagiert. "Das sieht eh ein Blinder, dass wir einen ganz schlechten Start in das Spiel gehabt haben. Ich finde, dass wir uns dann ordentlich in das Spiel hineingearbeitet haben, auch nach dem Wechsel vom Robert. Die Mannschaft hat den Kampf richtig angenommen und bis zum Schluss alles versucht", analysierte LASK-Coach Thomas Sageder das Spiel bei "sky".

Der angesprochene Wechsel von Robert Zulj erfolgte bereits nach 30 Minuten. Der Kapitän der Linzer blieb nach einer Aktion liegen und fasste sich ans rechte Knie. Zuerst versuchte der 32-Jährige noch weiterzuspielen, zeigte dann aber an, dass er ausgewechselt werden müsse. "Ich bin kein Arzt, aber es hat nicht gut ausgeschaut", fürchtet Sageder um seinen wichtigsten Spieler.

Struber bemängelt Platzverhältnisse

Bei den Salzburgern durfte man sich über die fixierte Tabellenführung zumindest bis zum Start der Meistergruppe freuen, auch wenn Trainer Gerhard Struber mit der Chancenverwertung nicht ganz zufrieden war. "Ich finde, dass wir nach dem frühen Führungstor gut draufgeblieben sind und uns heute immer wieder Chancen erspielt haben auf einem sehr, sehr schwierigen Platz, wo wir gesehen haben, dass beide Mannschaften echt zu tun hatten, auf dieser Wiese hier sauber und clean die Dinge durchzuspielen", so der 47-Jährige.

Am Ende hat man nach 22 Spieltagen mindestens zwei Punkte Vorsprung auf Sturm Graz und mindestens 14 Punkte Vorsprung auf Platz drei. "Jeder im Land weiß, dass wir Meister werden wollen. Wir sind auf dieser Zielgeraden. Jetzt sind es zehn Spiele und diese zehn werden wir genau so angehen, um am Ende als Meister dazustehen", fasste es Salzburg-Verteidiger Flavius Daniliuc zusammen.