Sageder: "Sehen uns gut gerüstet für den letzten Block in diesem Jahr"

Mit dem Heimspiel gegen die WSG Tirol leitet der LASK die letzte Phase im Kalenderjahr 2023 ein.

Nach einer starken Serie im Herbst musste der LASK unmittelbar vor der Länderspielpause im Derby gegen BW Linz (0:2) einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen. Mit einem Erfolg gegen den Lokalrivalen hätte sich die Mannschaft von Thomas Sageder bis auf zwei Punkte an das aus Red Bull Salzburg und Sturm Graz bestehende Spitzenduo herangepirscht, die Niederlage gegen Blau-Weiß kam demnach auch hinsichtlich der tabellarischen Konstellation zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt.

Im kommenden Heimspiel gegen die WSG Tirol (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) will der LASK für Wiedergutmachung sorgen und die finale Phase des Kalenderjahres mit einem Sieg einleiten. Die Voraussetzungen dafür scheinen durchaus gut, sind die Schwarz-Weißen in der Liga vor heimischem Publikum in der laufenden Saison doch noch ungeschlagen (fünf Siege, zwei Unentschieden). Zudem holten die Wattener, die sich zuletzt mit einem 5:1-Kantersieg gegen Altach den Frust von der Seele schossen, bislang erst acht Punkte.

LASK schlägt Salzburg und Sturm

Einen davon fuhr die Elf von Thomas Silberberger im "Hinspiel" gegen den LASK ein. Nach dem 1:1-Unentschieden am Innsbrucker Tivoli ließ Sageder mit deutlicher Kritik an seinen Spielern aufhorchen. Seither hat sich bei den Athletikern allerdings einiges getan: Unter anderem fügte der LASK in der laufenden Saison bereits Salzburg (1:0) und Sturm (3:1) Niederlagen zu.

Geht es nach Sageder, will der LASK auch die jüngste Länderspielpause "gut genutzt" haben. "Wir sehen uns gut gerüstet für den letzten Block in diesem Jahr. Dennoch wissen wir, dass mit Tirol eine unangenehme Aufgabe wartet und wir alles investieren müssen, um drei Punkte einzufahren", erklärte der 40-Jährige in einer Aussendung.

Das Heimspiel gegen die WSG markiert für den LASK den Start in intensive Wochen. Nach der Partie gegen die Silberbeger-Elf steht für die Oberösterreicher in der Europa League das Highlight-Spiel gegen Liverpool an, in der Meisterschaft geht es danach noch gegen die Wiener Austria und Austria Lustenau. Die letzte Begegnung im laufenden Kalenderjahr absolviert der LASK am 14. Dezember auf internationalem Parkett gegen Toulouse.