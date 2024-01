Sageder nach Testspielniederlage: "Haben gesehen, in welchen Bereichen wir uns noch steigern müssen"

Am sechsten Tag des Trainingslagers im türkischen Belek setzte es für den LASK die erste Testspielniederlage. Beim Duell gegen den rumänischen Tabellenführer FCSB Bukarest mussten sich die Linzer mit 1:3 geschlagen geben und offenbarten in der Offensive Abschlussschwierigkeiten.

Auf den LASK warten mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Red Bull Salzburg sowie dem Liga-Restart gegen Austria Klagenfurt sofort zwei schwierige Aufgaben zum Frühjahrsauftakt. Die Linzer können mit 32 gesammelten Punkten nach den ersten 17 Runden und Tabellenplatz drei zufrieden auf den vergangenen Herbstdurchgang zurückblicken und wollen im neuen Jahr daran anschließen. Im Trainingslager im türkischen Belek arbeiten die Profis von Coach Thomas Sageder nun schon seit sechs Tagen an ihrer Frühjahrsform und konnten mit dem 2:1-Erfolg über den deutschen Zweitligisten Hansa Rostock auch gleich über einen Erfolg jubeln. Beim zweiten Test gegen den rumänischen Tabellenführer FCSB Bukarest setzte es für die Oberösterreicher mit einem 1:3 allerdings die erste Niederlage.

Mit Valon Berisha stand dabei auch ein Winter-Neuzugang in der Startelf der Stahlstädter und kümmerte sich um die Mittelfeldzentrale, Sascha Horvath übernahm im Angriff. In einer intensiven Partie taten sich die Linzer aber zunächst schwer und gerieten bereits nach 21 Spielminuten in Rückstand. Besonders im Spiel nach vorne wurde der LASK nur wenig gefährlich und ließ vor allem bei der Chancenauswertung die Präzision vermissen. Erst kurz vor der Pause hatte Flügelspieler Lenny Pintor nach Vorarbeit von Filip Stojkovic die Möglichkeit, auf 1:1 zu stellen. "Wir mussten alles daransetzen, um hier dagegenzuhalten, das haben wir phasenweise ganz gut gemacht. Wir wollten auch im Ballbesitz Lösungen kreieren, was uns nicht immer gelungen ist. Dennoch war es ein sehr aufschlussreicher Test", meinte Offensivprofi Thomas Goiginger nach der Partie.

Verbesserungsbedarf in der Offensive

Zur Pause veränderte Cheftrainer Sageder seine Mannschaft auf acht Positionen und sorgte dadurch für eine positive Veränderung im Spiel der Linzer, den zweiten Treffer erzielte aber der Klub aus Rumänien. Marin Ljubicic brachte den LASK mit seinem Treffer zum 1:2 wieder heran, FCSB-Profi David Miculescu sorgte aber nur fünf Minuten nach dem Anschlusstreffer für die endgültige Entscheidung zugunsten des rumänischen Tabellenführers. Coach Sageder zog nach dem Spiel eine gemischte Bilanz: "Wir sind auf einen sehr spielstarken Gegner getroffen. Niederlagen ärgern uns natürlich immer, wenngleich das Ergebnis hier nicht im Vordergrund steht. Wir konnten aus diesem Testspiel wieder einiges mitnehmen und haben auch gesehen, in welchen Bereichen wir uns noch steigern müssen."

Bereits vor der Winterpause zeigte sich der LASK beim Toreschießen zurückhaltend und konnte in den letzten fünf Pflichtspielen vor dem Jahreswechsel nur fünf Treffer erzielen. Drei davon fielen beim 3:1-Auswärtssieg über das abgeschlagene Schlusslicht Austria Lustenau. Am Donnerstag wartet mit dem Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Lech Posen bereits der nächste anspruchsvolle Test, ehe man am 19. Jänner wieder nach Österreich zurückkehrt. Anschließend haben die Linzer noch eine weitere Partie am 26. Jänner gegen den FK Podbrezova aus der Slowakei vor der Brust, bevor es dann am 2. Februar mit dem Cup-Viertelfinale gegen Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg (18 Uhr, LIVE! auf kicker) wieder so richtig ernst für die Oberösterreicher wird.