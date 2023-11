Sageder mit Sonderlob für Spielmacher Zulj: "Zurzeit der beste Spieler in der Bundesliga"

Bei der 0:2-Niederlage im zweiten Linzer Derby war offensiv vom LASK wenig zu sehen. Das lag mitunter auch an der Abwesenheit von Spielmacher Robert Zulj, für den Cheftrainer Thomas Sageder nur positive Worte übrig hat.

Nach positiven Wochen inklusive der beiden Siege gegen Red Bull Salzburg und Sturm Graz sowie den ersten drei Punkten in der Europa League, geht der LASK nach der 0:2-Niederlage im Derby gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz dennoch mit einem Kratzer in die Länderspielpause. Vor allem in der Offensive präsentierten sich die Linzer beim Duell gegen den Stadtrivalen fast abwesend und konnten keine wirkliche Topchance verzeichnen. Das sorgte auch bei Cheftrainer Thomas Sageder für große Enttäuschung, der den gewissen Biss bei seinen Profis vermisste. "Wir haben unsere Stärken nicht auf den Platz gebracht. Wir tun uns auch noch immer schwer, gegen tief verteidigende Gegner zu spielen. Das ist schon etwas, wo wir uns in taktischer Natur noch auf dem Entwicklungsprozess verbessern müssen", meinte der LASK-Coach bei "Sky" in der Sendung "Talk & Tore".

Dabei änderte der 40-Jährige seine Startaufstellung im Vergleich zum 3:1-Erfolg über Sturm Graz und dem 3:0 gegen Union Saint-Gilloise nur an zwei Positionen: Für den gesperrten Robert Zulj rutschte Marin Ljubicic in die Startelf, statt George Bello durfte René Renner links ran. Dass seine Mannschaft dennoch die wichtigen Tugenden aus den vergangenen Partien nicht auf den Platz brachte, überraschte auch den Cheftrainer: "Ich bin nach einem Spiel immer der selbstkritischste Mensch. Weil ich mich auch hinterfrage, was hätte ich anders machen sollen. Ich habe ja auch andere Spieler zur Verfügung, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, die gut trainieren. Ich habe dann vor dem Spiel die Wahl gehabt, und habe mir gedacht, dass das am Donnerstag so gut funktioniert hat, dass wir nichts ändern."

Nach der Enttäuschung im Derby mit lediglich drei Schüssen aufs Tor musste der LASK-Coach aber feststellen: "Vielleicht würde ich jetzt im Nachgang etwas mehr rotieren."

Kein Problem mit Michorl

Spürbar gefehlt hat den Linzern vor allem Spielmacher Zulj, der mit sechs Toren und fünf Assists in 13 Partien zu den absoluten Überfliegern im Kader der Stahlstädter zählt und hinter Klagenfurt-Profi Sinan Karweina in der Scorer-Liste der Bundesliga auf dem zweiten Platz zu finden ist. Für Sageder kommt kein anderer Spieler im Oberhaus leistungstechnisch an den LASK-Kapitän ran: "Meiner Meinung nach ist er zurzeit der beste Spieler in der österreichischen Bundesliga. Dass muss ich so ganz ehrlich sagen. Er ist überragend. Aber nicht nur mit den Qualitäten, die er auf den Platz bringt, sondern auch als Mensch, als Kapitän." Speziell im ansonsten von vielen Talenten gespickten Kader der Oberösterreicher tut die Routine des erfahrenen Mittelfeldspielers gut, so Sageder: "Wir haben doch sehr viele Offensivspieler, die jüngeren Alters sind. Denen tut er auch gut, weil er ihnen eine Struktur gibt, weil er ihnen klare Kommandos gibt, was sie zu tun haben. In der Kabine ist er für mich wie ein verlängerter Arm."

Das ist im Gegensatz zu Zulj Peter Michorl nicht mehr, nachdem der seit 2015 für den LASK tätige Mittelfeldspieler seinen Stammplatz unter dem neuen Cheftrainer verloren hat und zudem auch nicht für den Europacup-Kader nominiert wurde. Da der 28-Jährige phasenweise sogar in der Regionalliga für die LASK Amateure auflief, wurde bereits medial über Spannungen zwischen ihm und dem Coach berichtet. Für Sageder war diese Thematik allerdings sehr aufgebauscht: "Zwischen ihm und mir hat es nie ein Problem gegeben. Es hat einmal einen Artikel gegeben, dass wir eine Fetzerei am Trainingsplatz gehabt haben. Was nicht gestimmt hat. Es war nur so, dass ich zu ihm gesagt habe, dass ich so spielen will. Ich habe sechs zentrale Mittelfeldspieler. Daher war es nur ehrlich, dass ich ihm gesagt habe, dass die Einsatzzeit knapp wird."

Abgesehen von der bitteren Derby-Pleite kann man beim LASK nach dem Umbruch im Sommer aber mit Zufriedenheit auf die bisherigen Saisonleistungen blicken. Mit 25 Zählern steht man auf Platz drei und hat nur fünf Punkte Rückstand auf das Spitzenduo Red Bull Salzburg und Sturm Graz. Obwohl der Saisonstart aus Sicht der Linzer nicht allzu rosig verlief, ist Sageder froh, dass es beim Verein nie unruhig geworden ist: "Wir haben ja mittlerweile einen Schnitt von 1,4 Jahren, wie lange ein Trainer bei einem Verein tätig ist. Es ist wichtig, dass sich der Verein zu einem Weg entschließt. Dass man da einen Trainer dazu bestellt, der irgendwo die Idee mitträgt. Wenn man sich für einen Weg entscheidet, soll man den auch eine Zeit lang miteinander gehen."