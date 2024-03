Sagan unterzieht sich erneut Herz-OP

Peter Sagan (34) wird zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit am Herzen operiert. Bei den Olympischen Spielen will er trotzdem starten.

Wie der dreimalige Straßenrad-Weltmeister über die sozialen Netzwerke bekannt gab, will sich Sagan dem Eingriff bereits in der kommenden Woche unterziehen. Erst vor knapp einem Monat hatte sich der Slowake zu einer Operation entschlossen, nachdem bei einem Mountainbike-Rennen im spanischen Valencia Herzrhythmusstörungen aufgetreten waren

. Damals war durch eine Reihe von Tests die Episoden abnormaler Tachykardie (zu schnell schlagendes Herz) während hochintensiver Belastung festgestellt worden. Zuvor hatte sein Pulsmesser während des Rennens eine ungewöhnlich hohe Herzfrequenz angezeigt. Nun ist es offenbar erneut zu einem Zwischenfall gekommen.

"Als ich auf den Schotterstraßen um Marseille trainiert habe, hat mein Herz ein paar Stöße abbekommen", schrieb Sagan in seinem Posting, beruhigte seine Fans aber sogleich: Es ist nichts, um was man sich Sorgen machen muss. Aber wie es aussieht, braucht mein Herz einen Boxenstopp." Dein Eingriff werde "sein Freund", der italienische Sportkardiologe Dr. Roberto Corsetti, vornehmen. Dadurch sei Sagan "sicher, dass ich sehr bald wieder im Sattel sitzen kann".

Sagan will zu Olympia - muss aber noch punkten

Von seinem Vorhaben, im kommenden Sommer an den Olympischen Spielen in Paris teilzunehmen, will Sagan nicht abrücken. Dort will der 34-Jährige in der Mountainbike-Konkurrenz antreten. Seine Straßenradkarriere hatte Sagan, der bei der Tour de France siebenmal das Grüne Trikot des Punktbesten gewann, zum Ende des vergangenen Jahres beendet. Seither konzentriert er sich auf seine Mountainbike-Karriere. Olympia in Paris soll der Höhepunkt seiner Saison sein.

Allerdings muss Sagan für dieses Vorhaben noch eine große Anzahl an UCI-Punkten sammeln. Nur die besten 19 Nationen erhalten einen Startplatz für das olympische Cross-Country-Rennen. Die Slowakei, für die Sagan antritt, liegt in diesem Ranking nur auf Platz 35.