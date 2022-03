Saftige Strafe nach Schläger-Ausraster: Kyrgios muss 35.000 Dollar zahlen

Nick Kyrgios ist nach seinem neuesten Wutausbruch von der ATP zur Kasse gebeten worden.

Beim Masters in Miami hatte Tennis-Profi Kyrgios seine Nerven zum wiederholten Mal nicht im Griff: Der Australier war bei seiner Achtelfinal-Niederlage gegen die Italiener Jannik Sinner ausfällig geworden und zerstörte seinen Schläger.

Kyrgios (26) muss nach dem Demolieren seines Schlägers und den Beleidigungen, unter anderem gegenüber Carlos Bernardes, nun zahlen - und zwar 35.000 Dollar. Wie die Spielervereinigung ATP mitteilte, setzt sich das Bußgeld aus 20.000 Dollar für "verbale Beleidigung", 10.000 Dollar für zweimaliges unsportliches Verhalten und 5000 Dollar für eine "hörbare Obszönität" zusammen.

Schon Anfang März waren 25.000 Dollar fällig

Zuletzt war der oft polarisierende Australier Kyrgios Anfang März nach seinem Viertelfinal-Aus in Indian Wells gegen Rafael Nadal wegen verschiedener Verfehlungen mit 25.000 Dollar zur Kasse gebeten worden. Nach dem Match hatte er mit einem Schlägerwurf beinahe einen Balljungen getroffen. Diese Summe hat er in kurzer Zeit also übertroffen.