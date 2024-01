Saftige Sperre von 25 Spielen für Tristan Thompson

NBA-Profi Tristan Thompson von den Cleveland Cavaliers ist wegen eines Dopingvergehens zu einer Sperre von 25 Spielen verurteilt worden. Das teilte die NBA am Dienstag mit.

Muss lange zuschauen: Tristan Thompson. NBAE via Getty Images

Thompson wurde positiv auf das Stimulans Ibutamoren und das muskelaufbauende Präparat SARM LGD-4033 getestet. Für den Zeitraum der Sperre, die sofort beginnt, bezieht Thompson kein Gehalt.

Der kanadische Center spielt seit 2011 in der NBA, wurde damals von den Cleveland Cavaliers getradet. Dort blieb er viele Jahre bis 2020 und feierte bei den Cavs auch seinen größten Erfolg. An der Seite von LeBron James und Kyrie Irving holte sich Thompson 2016 den NBA-Titel. In den Finals setzte sich Cleveland gegen die Golden State Warriors durch.

Thompson zog dann 2020 weiter zu den Boston Celtics. Über die Stationen Sacramento, Indiana, Chicago und Los Angeles Lakers landete der 32-Jährige im vergangenen Sommer wieder in Cleveland. Für die Cavs machte er in dieser Saison 36 Spiele, erzielte dabei im Schnitt 3,8 Punkte und griff sich 3,9 Rebounds - und das bei einer Spielzeit von im Schnitt 12,4 Minuten.

In der vergangenen Nacht stand Thomspon beim 126:99-Sieg in Orlando noch auf dem Parkett. Nun wird er seinem Team erst einmal lange fehlen.