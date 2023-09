Saftige Geldstrafe für Energie Cottbus nach Fan-Ausschreitungen

Der FC Energie Cottbus muss für Vergehen seiner Anhänger rund um die beiden Aufstiegsspiele zur 3. Liga gegen die SpVgg Unterhaching tief in die Taschen greifen. Über 35.000 Euro müssen die Lausitzer an Strafe berappen.

Polizisten bilden eine Kette vor dem Cottbuser Block, nachdem dort Rauchbomben gezündet, Bierbecher und auch Fahnenstangen geworfen wurden sowie Personen versucht haben, in den Innenraum zu gelangen. IMAGO/foto2press

Der FC Energie Cottbus muss erneut eine hohe Geldstrafe an den Verband überweisen. Das DFB-Sportgericht hat den Regionalligisten in sechs Fällen für das unsportliche Verhalten seiner Anhänger während der Aufstiegsspiele zur 3. Liga zu einer Geldstrafe in Gesamthöhe von insgesamt 35.200 Euro belegt. Bis zu 11.700 Euro der Strafe können die Lausitzer für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis Ende Februar 2024 nachzuweisen ist. Cottbus hat den Strafen zugestimmt.

Beim Hinspiel in Cottbus zählte der DFB zahlreiche pyrotechnische Vergehen von Cottbus-Anhängern, wodurch unter anderem die Partie kurzzeitig zu Beginn der zweiten Hälfte unterbrochen werden musste. Des Weiteren warfen Cottbuser Anhänger in der zweiten Halbzeit mindestens sechs Getränkebecher in die Richtung von Gästespielern.

Vier Tage später beim Rückspiel in Unterhaching steigerte sich die Gewaltbereitschaft der Cottbuser Anhänger gar noch. Neben Becherwürfen auf das Feld und in Richtung eines Schiedsrichterassistenten, flogen erneut auch Plastikflaschen und Knallkörper auf Spieler. Der Tiefpunkt wurde erreicht, als FCE-Anhänger über ein Tor in den Innenbereich eindrangen. Dabei seien laut DFB zwei Ordnungskräfte umgestoßen worden. Zeitgleich wurde im Cottbuser Block weitere Pyrotechnik abgebrannt und diverse Gegenstände auf das Spielfeld geworfen. Daraufhin musste die Begegnung für 15 Minuten unterbrochen werden. Nach Spielende ging die "Pyro-Show" weiter. Eine Rauchbombe und eine Rauchfackel flogen auf das Spielfeld.

Mehrere Vergehen bereits im vergangenem Jahr

Bereits im vergangenen Jahr wurde der FC Energie nach Fan-Ausschreitungen mehrmals bestraft. Im Oktober war der Klub vom Verband mit einer Strafe von 4.500 Euro belegt worden, weil beim 3:1 gegen den Chemnitzer FC eine Choreografie, die laut Klub damals "in enger Zusammenarbeit mit der Cottbuser Feuerwehr und durch großes Zutun der Verantwortlichen des Vereins überhaupt erst realisierbar" war, letztlich für das Zünden von Pyrotechnik benutzt wurde.

Noch gravierender waren die Szenen, die sich anderthalb Wochen später im Gästeblock beim Auswärtsspiel gegen Carl Zeiss Jena abspielten: Neben mehrmals gezündeter Pyrotechnik feuerten FCE-Anhänger auch Raketen in Richtung Haupttribüne. "Extreme und grenzüberschreitende Vorfälle" nannte dies der FC Energie damals in einer Mitteilung auf seiner Internetseite. Der FCC schrieb von "widerlichen Szenen, das ist richtig gefährlich". 15.000 Euro mussten die Lausitzer damals zahlen, die zudem von einer existenziellen Bedrohung durch die Vorfälle sprachen.

Beide Strafen aus dem vergangenen Jahr waren jedoch "Peanuts" im Vergleich zur neuesten. "Diese Strafe ist ein echter Hammer und belastet unser Vereinskonto enorm", wird Energie-Präsident Sebastian Lemke auf der Cottbuser Homepage zitiert. Man könne sich noch glücklich schätzen, dass die Strafe nicht noch höher ausfiel. "Was bei diesem Spielen passiert ist, das ist schlichtweg zu viel. Diese Urteile reißen ein großes Loch in den Etat und behindern uns bei unseren Vorhaben und auf dem Weg zu unseren Zielen", so Lemke weiter.