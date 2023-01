Saftige Derby-Strafe für St. Pauli

Nach dem Hamburger SV hat auch der FC St. Pauli vom DFB-Sportgericht eine satte Geldstrafe für die Vorfälle beim Derby aufgebrummt bekommen. Die bisherige Saisonbilanz lässt nichts Gutes erahnen.

Seit die deutschen Profiklubs ihre Stadien wieder auslasten dürfen, hat das Zünden von Pyrotechnik verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie noch einmal zugenommen. Diesen Eindruck erwecken jedenfalls die zahlreichen Urteile des DFB-Sportgerichts in dieser Saison, die in der Bundesliga noch nicht einmal zur Hälfte abgeschlossen ist.

Auch der FC St. Pauli musste bereits mehrmals tief in die Tasche greifen, um für Vergehen des eigenen Anhangs zu bezahlen. Die - bisher - höchste Rechnung erreichte den Zweitligisten erwartungsgemäß infolge des Derbys gegen den Hamburger SV am 14. Oktober (3:0).

Am Montag verurteilte das DFB-Sportgericht St. Pauli zu einer Geldstrafe in Höhe von 74.180 Euro - sie fällt damit sogar noch etwas höher aus als die ebenfalls saftige Strafe für den HSV, der ebenfalls knapp über 70.000 Euro berappen musste.

Papierrollen, Pyro, Spielverzögerung

Nach DFB-Angaben hatten St.-Pauli-Anhänger schon vor dem Stadtduell mindestens 15 pyrotechnische Gegenstände gezündet und mindestens eine Papierrolle auf das Spielfeld geworfen. In der 21. und 31. Minute sei jeweils eine Papierrolle in Richtung von HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes geflogen. Vor dem zweiten Durchgang habe sich dann der Wiederanpfiff um rund eine Minute verzögert, weil mindestens 74 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden waren. Im Laufe des zweiten Durchgangs zählte der DFB noch 14 weitere pyrotechnische Vergehen.

In der 2. Liga bestraft das Sportgericht das Zünden von Pyrotechnik in der Regel mit 600 Euro, das Abschießen oder Werfen von Pyrotechnik mit 1500 Euro und das Werfen von anderen Gegenständen - etwa Papierrollen - mit 500 Euro pro Gegenstand. Aufschläge gibt es unter anderem für Spielverzögerungen.

In der 74.180-Euro-Rechnung ist außerdem die Strafe für einen "Flitzer" enthalten, der in der Nachspielzeit des Heimspiels gegen den 1. FC Heidenheim am 1. Oktober (0:0) auf den Rasen gelaufen war und für eine Spielunterbrechung gesorgt hatte.

Der FC St. Pauli, der in dieser Saison bereits zu Geldstrafen über 33.360 Euro und 26.400 Euro verurteilt worden war und damit schon jetzt rund 135.000 Euro angesammelt hat, kann immerhin etwa ein Drittel der Strafe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.