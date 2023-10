Safiullin bereitet Alcaraz böse Überraschung an Halloween

Während Alexander Zverev bereits am Dienstagvormittag in Paris aufschlug, war Carlos Alcaraz am Abend gefordert - und erlebte eine böse Überraschung.

Roman Safiullin ist kein Spieler, den jedermann kennt - der Russe ging dann auch in Paris als krasser Außenseiter ins Auftaktduell mit dem spanischen Überflieger Carlos Alcaraz, zumal er sich durch die Qualifikation gequält hatte.

Der Weltranglistenzweite aus Spanien begann forsch, nahm dem Russen früh den Aufschlag zum 2:1 ab und wähnte sich da offenbar zu früh in Sicherheit. Safiullin, in der Weltrangliste auf Nummer 55 gelistet, schaffte das Comeback, konterte postwendend mit eigenem Break, den entscheidenden Punkt holte er am Netz per Körpertreffer, und führte kurz darauf wieder 3:2 - sein eigenes Service brachte er da zu null durch.

Es war ein Knackpunkt im Match, denn auf einmal hatte Alcaraz mehr und mehr Probleme - und sah sich schon bald mit einem Satzrückstand konfrontiert. In Satz zwei wiederholte sich die Geschichte: Der Iberer breakte seinen Gegner früh, konnte das Break anschließend aber erneut nicht bestätigen und zeigte auch im weiteren Verlauf ungewohnte Formschwächen. Am Ende hatte Safiullin kein Problem, sich mit 6:3, 6:4 zu behaupten und so für das frühe Aus des spanischen Ausnahmetalents zu sorgen.

Der Russe trifft nun in der nächsten Runde auf seinen Landsmann Karen Khachanov, der sich zuvor in zwei Sätzen gegen den Serben Laslo Djere mit 6:4, 7:5 behauptet hatte.