Sacramento macht 13-Jährigen zum jüngsten Profi im US-Teamsport

Der US-amerikanische Zweitligist Sacramento Republic FC hat dem erst 13-jährigen Da'vian Kimbrough mit einem Profivertrag ausgestattet und damit einen neuen "Rekord" aufgestellt.

Wie das Team aus der USL mitteilte, hat Kimbrough seinen ersten Profivertrag bei Sacramento Republic FC unterschrieben. Wie es den eigenen Klubregeln entspricht, wurden zu dem Vertrag keine weiteren Details veröffentlicht.

Kimbrough spielt bereits seit zwei Jahren für das Team aus Kalifornien und machte dabei in der klubeigenen Jugendakademie auf sich aufmerksam. In seinen beiden Spielzeiten für die U 13 und U 14 erzielte er laut Klubangaben 61 Tore in 81 Partien. Wegen seiner herausragenden Fähigkeiten wurde Kimbrough in das "MLS NEXT"-Programm aufgenommen und trat in diesem Rahmen regelmäßig gegen ältere Spieler an.

"Er ist ein bemerkenswertes Talent"

"Er ist ein bemerkenswertes Talent, das sich seinem Traum, ein Spitzenspieler zu werden, verschrieben hat", wird Sacramentos General Manager Todd Duvinant auf der Klub-Website zitiert. "In den letzten zwei Jahren hat er sein enormes Potenzial unter Beweis gestellt, und unser Ziel ist es, ihn weiterhin zu unterstützen und ihm zu helfen, als Spieler und Mensch zu wachsen", sagte Head Coach Mark Briggs.

Der am 18. Februar 2010 geborene Kimbrough war bei seiner Vertragsunterschrift 13 Jahre und 180 Tage jung. Damit avancierte er zum bisher jüngsten Spieler im gesamten US-amerikanischen Mannschaftssport, der jemals einen Profivertrag unterschrieben hat. Er löste Francis Jacobs ab, der im Jahr 2019 im Alter von 14 Jahren, vier Monaten und 28 Tagen einen Profivertrag beim USL-Klub Orange County FC unterschrieben hatte.

Kimbrough wird wohl auch jüngster jemals eingesetzter Profi

Ob Kimbrough auch zum jüngsten eingesetzten Profispieler wird, wir sich in den kommenden gut drei Monaten entscheiden. Denn als bisher jüngster Akteur, der jemals bei einem US-amerikanischen Profiteam zum Einsatz kam, gilt Axel Kei, der im Alter von 13 Jahren und 282 Tagen für die Real Monarchs ebenfalls in der USL debütierte. 102 Tage Zeit hat Kimbrough also noch, um sich auch hier den Rekord zu schnappen.

Und die Chancen dazu stehen gut. Denn wie Sacramento mitteilte, wird Kimbrough bereits für das anstehende Ligaspiel am Sonntag (16.30 Uhr, Ortszeit) gegen Birmingham Legion FC spielberechtigt sein.