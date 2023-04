2:0! Kings bringen Curry & Co. in die Bredouille

"Light the Beam!" Die Sacramento Kings haben auch in Spiel zwei der nordkalifornischen Serie gegen die Golden State Warriors einen Sieg gefeiert. Die NBA am Dienstagmorgen.

Die Sacramento Kings gewannen auch ihr zweites Heimspiel gegen die Golden State Warriors, diesmal mit 114:106, und führen in der Best-of-seven-Serie gegen den weiterhin auswärtsschwachen Titelverteidiger mit 2:0. "Light the Beam" - die Fans der Gastgeber aus der kalifornischen Hauptstadt konnten ihren geliebten Ruf ertönen lassen, der lilafarbene Laserstrahl außerhalb des Golden 1 Center den Nachthimmel über Sacramento hell erleuchten und den Sieg anzeigen.

De'Aaron Fox und Domantas Sabonis hielten die Zügel bei den Kings wieder fest in der Hand - beide sammelten 24 Zähler, Fox verteilte neun Assists, Sabonis holte sich neun Rebounds. Strippenzieher Fox zog den Warriors in einem bis kurz vor Schluss spannenden Spiel mit einem Dreier zum 107:101 den Zahn.

Green steigt Sabonis auf den Bauch

Im Fokus stand auch der in dieser Saison so starke Center Sabonis, Sohn der litauischen Basketball-Legende Arvydas. Der Blondschopf - von den Indiana Pacers gekommen - war sieben Minuten vor Schluss unter dem Korb zu Boden gegangen, Gegenspieler Draymond Green trat ihm anschließend auf den Bauch, als er sich aus der Situation lösen wollte. Green flog mit einem "Flagrant 2" vom Court und fehlte den "Dubs" in der Crunchtime.

Die sehen sich nun erstmals in der Steph-Curry-Ära einem 0:2-Loch gegenüber. Der Superstar des Titelverteidigers lieferte mit 28 Punkten zwar ganz ordentlich ab, traf aber nur drei seiner 13 Versuche von draußen. Auch "Splash Brother" Klay Thompson konnte dem Geschehen in der aufgeheizten Atmosphäre keine Wende geben (fünf Dreier, insgesamt 21 Punkte).

Jetzt geht es 90 Meilen nach Südwesten an die Pazifikküste. In San Francisco wollen sich die Warriors in die Serie zurückbeißen. Ob sie sich auf ihre Heimstärke verlassen können, die ihnen in der Regular Season das Tor in die Play-offs öffnete?

Defensivstarker Embiid führt Sixers zum 2:0

Im zweiten Spiel am Montag (Ortszeit) erhöhten die Philadelphia 76ers nach schwacher erster Spielhälfte per 96:84 über die Brooklyn Nets ebenfalls auf 2:0. In Q1 und Q2 bekam "Philly" zunächst kaum ein Bein auf den Boden und war mit dem Pausenstand (44:49) noch gut bedient. Vor allem James Harden (acht Punkte, 2/8 bei den Dreiern) konnte nicht an seine starke Leistung im ersten Spiel anknüpfen.

Am Ende drehten Tyrese Maxey (33 Zähler, sechs Dreier) und Joel Embiid (20/19, drei Blocks) den Spieß um. Der Star-Center und MVP-Anwärter überragte vor allem in der Defense, obwohl er zwischenzeitlich einen Poster-Dunk durch Cameron Johnson (28 Punkte) kassiert hatte. Am Ende konnte Franchise-Player Embiid aber die Faust ballen. "Die Leute denken immer, ich will nur punkten. Stimmt nicht, ich will gewinnen", sagte Embiid nach Spiel zwei. Diese Serie zumindest scheint ihren erwarteten Gang zu nehmen.