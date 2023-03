Sachsen-Derby und Jacobacci-Debüt: Das bringt der 25. Spieltag

Die Zweitvertretungen aus Freiburg und Dortmund starten freitags den 25. Spieltag, ehe am Samstag das Sachsen-Derby in Dresden und das Trainer-Debüt von Maurizio Jacobacci bei 1860 im Fokus stehen. Spitzenreiter Elversberg greift erst am Montag ein. Das bringt der 25. Spieltag …

Das in dem Jahr noch ungeschlagene Freiburg (5/2/0) hat den 24. Spieltag mit dem 3:0 in Köln - dem vierten Dreier in Folge - abgeschlossen, nun eröffnen die Breisgauer im Spiel der Zweitvertretungen gegen Dortmund am Freitagabend den 25. Spieltag. Der BVB II hat nach einem starken 4:0 gegen Mannheim die Abstiegsränge verlassen. Legen die Schwarz-Gelben beim nicht aufstiegsberechtigten Tabellenzweiten nach?

Derby in Dresden - Trainer-Debüt in München

Am Samstag stehen gleich mehrere Partien im Blickpunkt. In Dresden steigt das brisante Sachsen-Derby, in München gibt Maurizio Jacobacci sein Debüt auf der 1860-Trainerbank, in Saarbrücken steht ein Verfolger- und in Meppen ein Kellerduell an.

Dynamo geht mit breiter Brust in das Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue, die SGD ist seit acht Spielen ungeschlagen. In der Hinrunde gewann Dresden 1:0 in Aue. "Es wäre super, wenn das noch einmal so laufen würde", meinte der damalige Torschütze Conteh. Allerdings präsentierte sich Aue zuletzt äußerst formstark: fünf Siege aus den letzten sieben Spielen, zuletzt gab es dreimal ein 2:1 gegen die Spitzenteams Wiesbaden (3.), Saarbrücken (5.) und Mannheim (6.). Und: Als FCE-Trainer hat Pavel Dotchev noch nie in Dresden verloren. Erzgebirge muss im brisanten Duell jedoch auf Jonjic verzichten, der sich nach seinem Traumtor gegen den FCS eine unnötige Rote Karte einhandelte.

"Einfach spielen, in Zone 1 ohne Risiko, danach gut umschalten": So lauten die Vorgaben von Maurizio Jacobacci. Bringt der neue Trainer die Löwen so zurück in die Spur? Gegen die ebenfalls strauchelnde Viktoria aus Köln gilt es, den anhaltenden Negativlauf von fünf sieglosen Spielen mit nur zwei Zählern zu stoppen.

Verfolgerduell in Saarbrücken - Kellerduell in Meppen

Vom Aufstieg will Jacobacci erst einmal nichts wissen, Saarbrücken und Osnabrück aber schon. Die haben vier bzw. fünf Punkte mehr als 1860 und treffen sich zum Verfolgerduell. Gelingt dem VfL der fünfte Auswärtssieg in Folge? Die Zeichen stehen gut, denn die Saarländer sind außer Tritt und mit drei Punkten aus fünf Spielen in der Rückrunden-Tabelle auf einem Abstiegsplatz.

Auf dem stehen in der normalen Tabelle Meppen und Halle, die sich nun gegenüberstehen. Der HFC hat unter dem neuen Coach Sreto Ristic vier Punkte aus zwei Partien geholt und befindet sich im Aufwind, aber auch beim SVM zeigt die Kurve trotz der vielen Verletzten leicht nach oben: nur zwei Niederlagen aus sieben Spielen im neuen Jahr - allerdings auch nur ein Sieg. Unter Zugzwang im Abstiegskampf steht auch Schlusslicht Zwickau gegen den zuletzt zweimal siegreichen SC Verl.

Wiesbaden hat mit Blick auf den Aufstieg trotz zuletzt zwei Niederlagen immer noch vier Punkte Vorsprung, gegen Ingolstadt darf sich die Kauczinski-Elf aber keinen weiteren Ausrutscher erlauben.

Abstiegskampf in Essen und Oldenburg

Der Sonntag hat das Neulingsduell in Essen zu bieten, RWE erwartet Bayreuth. Rot-Weiss hat unter der Woche trotz einiger erkrankter Spieler im Niederrheinpokal in Wuppertal 1:0 gewonnen. Mit einem Sieg gegen die um vier Punkte schlechter notierte SpVgg könnte ein direkter Konkurrent distanziert werden.

Abstiegskampf ist auch in Oldenburg angesagt, allerdings verschärft. Der VfB steht gegen Duisburg nach einer Negativserie mit nun sechs sieglosen Spielen und zuletzt drei Niederlagen in Folge unter Druck. Auch Trainer Dario Fossi.

Zeigt Mannheim gegen Elversberg eine Reaktion?

Den Spieltag schließt am Montagabend Spitzenreiter Elversberg in Mannheim ab. Wie reagiert Heimmacht Waldhof auf das 0:4 beim BVB II? "Offensiv wie defensiv eine glatte Sechs", zählte Trainer Christian Neidhart sein Team an. Darf Taz, der im Benefizspiel gegen Stadtrivale VfR unter der Woche beim 6:0 mit vier Treffern "auf sich aufmerksam gemacht" hat, mit einem Startelfeinsatz rechnen? Bahn (Gelbsperre) wird bei der versuchten Wiedergutmachung fehlen.