"Sachliche Analyse" wird bei Lok Leipzig dringend benötigt

Die in allen Belangen schwierige Hinrunde ist für Lok vorbei. In der Winterpause braucht es Aufarbeitung auf vielen Ebenen. Doch noch kann man sich in zwei Spielen Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen.

Die bittere 2:3-Niederlage in Zwickau war ein erneuter Schlag in die Magengrube von Lok. IMAGO/Jan Huebner

Eine bewegte Hinrunde neigt sich so langsam dem Ende entgegen, in Probstheida werden nicht wenige sagen: Zum Glück! Man befindet sich in Tabellenregionen, die so gar nicht zum Anspruch des Traditionsklubs aus dem Leipziger Südosten passen. Statt auf den Erfolgen der letzten Jahre aufzubauen, ging man sportlich eher einen Schritt zurück, die Fans bekamen vorwiegend Fußball zum Haare raufen serviert. Weitere tragische Vorfälle wie der nach wie vor ungeklärte Einbruch auf dem Vereinsgelände (inklusive 50.000 Euro Sachschaden), sinnbefreite Ausschreitungen der eigenen Fans (im Pokal gegen Eintracht Frankfurt, zuletzt in Zwickau) und der schockierende Herzinfarkt des Präsidenten Torsten Kracht haben Spuren an der blau-gelben Fassade hinterlassen.

Kein Wintertrainingslager

In der Winterpause wird Luft geholt - und viel gesprochen. Wie immer wird laut Geschäftsführer Alexander Voigt "eine sachliche Analyse gemacht, in der sich jeder hinterfragt." Eine eventuelle Fortführung der schier endlosen Trainerdebatte ist jedoch ausdrücklich nicht angedacht. Almedin Civa darf sein Kerngeschäft, Spieler besser zu machen, weiter betreiben. Die Bedingungen für effektive Trainingsarbeit sind optimal, Sporthalle und Kunstrasen "ein Segen" inmitten der winterlichen Schlammschlachten. Sogar die Kollegen des Halleschen FC waren schon für Leibesübungen zu Gast.

Ein gesondertes Trainingslager, wie zu Jahresbeginn im türkischen Side, wird es definitiv nicht geben, wirtschaftlich seien die Kosten von etwa 25.000 Euro aktuell "nicht darstellbar," die empfindlichen Strafzahlungen schlagen in das Kontor - und Sponsorengürtel sitzen dieser Tage ebenfalls enger. Zudem würde in schwierigen Zeiten ein "falsches Signal an Fans und Mitglieder gesendet werden."

Die sportlichen Signale sind nicht erst seit dem neuerlichen Einbruch gegen den FSV Zwickau kaum besser. Die Partie vom vergangenen Samstag legte einmal mehr den desolaten mentalen Zustand des blau-gelben Kollektivs offen. Nicht einmal eine Zwei-Tore-Führung vermag Sicherheit zu verleihen. Kapitän Djamal Ziane zeigte sich unter der Woche ratlos: "Es ist nicht das erste Mal, dass wir nach dem ähnlichen Schema eine Führung verspielen, und wir brauchen nicht groß herum rechnen - wir haben auf diese Weise schon acht Punkte liegen lassen." Auch Almedin Civa schiebt Frust: "Es ist sehr bitter, dass die Serie der nicht verlorenen Spiele jetzt gerissen ist. Wir dürfen nach dem 2:0 nicht so einfache Tore kassieren!"

Sechs Punkte unter dem Weihnachtsbaum

In diesem Kalenderjahr stehen nun noch zwei Spiele auf der Agenda - die Chance zum Aufhübschen der mageren Bilanz. Civa blickt voraus und warnt sowohl vor Altglienicke, als auch dem Berliner AK: "Altglienicke ist eine sehr starke Mannschaft und auch der BAK ist im Aufwind. Der Fokus muss jetzt ganz klar auf den beiden Spielen sein." Sechs Punkte sollten unter dem Weihnachtsbaum liegen, sonst wird es ungemütlich: "Wir haben immer Druck zu gewinnen, und so gehen wir die beiden Spiele auch an!"