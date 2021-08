Sabitzer vor Wechsel zum FC Bayern

Marcel Sabitzer (27) steht vor einem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern. Der Transfer wird wohl zeitnah verkündet werden.

Nach Dayot Upamecano und Trainer Julian Nagelsmann zieht es nun den dritten Leipziger in diesem Sommer nach München. Wie die "Bild" berichtet, haben sich die Bayern mit RB auf einen Wechsel geeinigt. Nach kicker-Informationen steht der Transfer bevor.

Sabitzers Vertrag in Leipzig wäre am Ende der Saison abgelaufen, nun streicht der Champions-League-Teilnehmer immerhin noch eine Ablöse ein - verliert aber seinen Kapitän und langjährigen Leistungsträger.

Vor sieben Jahren hatte RB den damals 20-Jährigen von Rapid Wien verpflichtet und für eine Saison direkt an Red Bull Salzburg verliehen. Mit Leipzig stieg er daraufhin in die Bundesliga auf, spielte in zwei DFB-Pokal-Finals und erreichte regelmäßig die Champions League.

