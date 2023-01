Sabitzer vor Wechsel zu Manchester United

Marcel Sabitzer (28) wird den FC Bayern vorübergehend verlassen und die restliche Saison bei Manchester United verbringen.

In Deutschland ist der Transfermarkt seit 18 Uhr geschlossen, in England bleibt er bis Mitternacht geöffnet. Das nutzt Manchester United und zieht kurz vor knapp noch einen Bayern-Profi an Land.

In diesen Minuten befindet sich Marcel Sabitzer im Flugzeug auf dem Weg nach England, um bei ManUnited den Medizincheck zu absolvieren und anschließend einen Leihvertrag bis zum Ende der Saison zu unterschreiben. Die Vereine sind sich grundsätzlich einig.

Die Red Devils reagieren damit kurzfristig auf den längerfristigen Ausfall von Christian Eriksen. Der Däne, einer der Hauptakteure beim wiedererstarkten Team von Erik ten Hag, hatte sich am Wochenende beim FA-Cup-Spiel gegen Reading (3:1) schwerer am Knöchel verletzt und wird voraussichtlich bis Anfang Mai fehlen.

Sabitzer winkt deshalb Spielzeit auf höchstem Niveau. Beim FC Bayern hatte Trainer Julian Nagelsmann, der Sabitzer vor anderthalb Jahren unbedingt mitbringen wollte nach München, zuletzt mit Jamal Musiala als Sechser auf den Ausfall von Leon Goretzka reagiert.

Zu Beginn der Saison hatte Sabitzer den deutschen Nationalspieler noch vertreten und dabei einen besseren Eindruck hinterlassen als in einem schwachen Debütjahr beim Rekordmeister. Zuletzt aber durfte sich auch Ryan Gravenberch zeigen, Sabitzer war nur noch die vierte Option. Das soll in Manchester nun wieder anders aussehen.