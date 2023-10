Sabitzer und Gregoritsch für Belgien-Spiel weiter fraglich

Die beiden angeschlagen zum Nationalteam gereisten Marcel Sabitzer und Michael Gregoritsch sind drei Tage vor dem Heimspiel gegen Belgien noch nicht ins Mannschaftstraining eingestiegen. Gernot Trauner fällt fix aus.

Das österreichische Nationalteam muss in den beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Belgien und in Aserbaidschan auch auf Gernot Trauner verzichten. Der Innenverteidiger von Feyenoord Rotterdam rückt wegen Knieproblemen nicht ein, gab der ÖFB am Dienstagnachmittag bekannt.

Die angeschlagenen Nationalspieler Marcel Sabitzer und Michael Gregoritsch sind auch am Dienstag noch nicht ins Mannschaftraining eingestiegen. Beide Stammkräfte des ÖFB-Teams arbeiteten drei Tage vor dem EM-Quali-Schlager in Wien gegen Belgien individuell. Dortmund-Mittelfeldmann Sabitzer absolvierte sein Programm neben seinen Kollegen auf dem Rasen, Freiburg-Stürmer Gregoritsch blieb im Stadioninnenraum. Beide Akteure sind für die Belgien-Partie weiter fraglich.

Nicht zur Verfügung stand auch Christoph Baumgartner, der erst am Dienstagnachmittag zum Team stoßen sollte. Der Offensivmann hatte vom ÖFB einen Extratag Regeneration erhalten, um seine Muskelprobleme nach seinem ersten Startelf-Einsatz für RB Leipzig (0:0 gegen Bochum) bei einem Spezialisten behandeln zu lassen. Die Blessur behindert den 24-Jährigen seit der Saisonvorbereitung.

Nach zahlreichen Ausfällen umfasst der Kader von Teamchef Ralf Rangnick nun 26 Mann. Die verletzten Topstars David Alaba und Marko Arnautovic werden am Freitag laut ÖFB-Angaben allerdings ebenso wie Stefan Posch im ausverkauften Happel-Stadion anwesend sein, um ihre Kollegen gegen die Belgier zu unterstützen. Mit einem Sieg gegen den Weltranglisten-Fünften hätten die Österreicher ihre dritte EM-Teilnahme in Folge bereits zwei Spiele vor Ende der Qualifikation in der Tasche.

Auch die Belgier haben einen weiteren Ausfall zu verkraften. England-Legionär Ameen Al-Dakhil (21) sei nicht fit genug für die Partie in Wien und habe das Teamcamp am Dienstag verlassen, gaben die "Roten Teufel" auf X (früher Twitter) bekannt. Anstelle des Burnley-Innenverteidigers wurde der in der Heimat bei Standard Lüttich tätige Zinho Vanheusden (24) nachnominiert.