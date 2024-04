Sabitzer und die besten Europacup-Torschützen Österreichs

11. Mario Haas (11 EC-Tore)

Mit seinem ersten Tor in der Champions League hat „Super Mario" sogar Real Madrid fünf Minuten lang geschockt. Es war im November 1998 das Führungstor nach drei Minuten in Graz. Am Ende hieß es 5:1 für Raul & Co. Gegen Panathinaikos haben seine Tore zu zwei Siegen gereicht. GEPA pictures