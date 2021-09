Sabitzer startet mit "therapeutischer" Laufeinheit bei Bayern

Als Marcel Sabitzer zum FC Bayern wechselte, war er angeschlagen. Am Freitag betrat er erstmals den Trainingsplatz an der Säbener Straße.

Arbeitet an seinem Comeback: Marcel Sabitzer. picture alliance / ZB

Nach Angaben des Rekordmeisters absolvierte der 27-jährige Österreicher am Vormittag eine "erste therapeutische Laufeinheit" auf dem Bayern-Gelände.

Wann Sabitzer, der RB Leipzig mit einer Adduktorenverletzung verlassen hatte, erstmals am Mannschaftstraining teilnehmen kann, teilte sein neuer Arbeitgeber nicht mit. Nach der Länderspielpause gastiert der FC Bayern am 11. September (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gleich in Leipzig.

Sabitzer war kurz vor Ende des Sommer-Transferfensters für rund 15 Millionen Euro Ablöse nach München gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis 2025 erhalten.

Lesen Sie auch: Welche Champions-League-Spiele nur Amazon Prime Video zeigt