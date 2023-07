Sabitzer nach Dortmund? Es wird konkret

Lange schien es, als würde Marcel Sabitzer seine Zukunft eher in England sehen. Nun die Kehrtwende: Der Spieler will zu Borussia Dortmund. Jetzt müssen sich die Vereine einigen.

Am Samstag hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Rande des Dortmunder Testspiels bei Rot-Weiß Erfurt (2:1) noch gewohnt defensiv reagiert. Auf einen möglichen Kandidaten Marcel Sabitzer angesprochen, antwortete der 43-Jährige ganz allgemein: "Wenn ich jetzt überlege, was in den letzten Tagen und Wochen alles geschrieben wurde, wie viele Spieler bei uns schon unterschrieben haben, dann würde ich Sie einfach bitten, dass ich das weder jetzt kommentiere, noch irgendeinen Stand abgebe zu irgendwelchen Gesprächen."

Doch am Sonntag nahmen genau diese Gespräche an Fahrt auf. Das Ergebnis: Sabitzer hat sich zum BVB bekannt und würde gerne nach Dortmund wechseln. Das ergaben kicker-Recherchen, die sich mit weiteren Medienberichten decken. Allerdings müssen sich nun noch die Vereine einigen. Eine Ablösesumme zwischen 15 und 20 Millionen Euro scheint realistisch. Zuletzt hatte Sabitzer dem Vernehmen nach eher zu einem Wechsel in Richtung England tendiert.

Große Steine wird der FC Bayern seinem Spieler wohl nicht in den Weg legen. Der Österreicher kam vor zwei Jahren zusammen mit seinem Trainer Julian Nagelsmann nach München, war im vergangenen halben Jahr aber schon zu Manchester United verliehen. Im zentralen Mittelfeld ist der Rekordmeister ohnehin gut besetzt. Eine schnelle Einigung ist also möglich, die Zeit bis zum Abflug des Dortmunder Trosses in die USA am frühen Montag wird allerdings knapp.

Beim BVB könnte der 29-Jährige mithelfen, die Lücke von Jude Bellingham zu schließen. Der Brite war bekanntermaßen zu Real Madrid gewechselt, auch Mahmoud Dahoud verließ den Verein. Nach dem Transfer von Felix Nmecha und eben Sabitzer wären die beiden Planstellen beim BVB wieder besetzt.