Sabitzer: "Etwas Besonderes, für so einen Verein einen Doppelpack zu machen"

21 Minuten brauchte Marcel Sabitzer, um seinen ersten Doppelpack für Manchester United zu erzielen. Laut seinem Trainer darf er sich Hoffnungen auf einen längeren Verbleib machen.

Trotz des vergebenen Sieges durfte Marcel Sabitzer das Old Trafford durchaus zufrieden verlassen. Der österreichische Nationalspieler brachte Manchester United nach nur 21 Minuten mit dem schnellsten Europa-League-Doppelpack in der Geschichte des englischen Traditionsvereins in Führung und war der Dreh- und Angelpunkt. Dass die "Red Devils" am Ende aufgrund zweier Eigentore aber nur mit einem Remis in das Rückspiel gegen den FC Sevilla gehen, ärgerte die Leihgabe des FC Bayern München trotz seines persönlichen Erfolgs sichtlich. "Ich weiß, dass es etwas Besonderes ist, für so einen Verein einen Doppelpack zu machen, aber im Moment überwiegt die Enttäuschung", so Sabitzer nach dem Spiel bei "ServusTV".

Dabei verlief die Partie durch die beiden schnellen Tore des 29-jährigen Mittelfeldprofis, dem der Wechsel von der Sechserposition auf die Zehn sichtlich guttat, zu Gunsten der Gastgeber. Nur bei der Chancenauswertung präsentierten sie sich im weiteren Verlauf zu wenig effizient und ließ den Gegner somit spät zurück in das Spiel kommen.

"Wenn du 2:0 führst, Chancen hast auf mehr Tore, das Spiel kontrollierst und dann so billige Tore hergibst, dann tut das weh, und das war nicht das, was wir wollten. Wir wollten das Spiel gewinnen, wir wollten ein gutes Ergebnis. Das haben wir in den letzten paar Minuten hergeschenkt. Und das ist sehr bitter heute", seufzte der 69-fache Nationalspieler Österreichs, der nach 13 Partien für Manchester United bereits bei drei Toren steht und somit mehr als in 54 Pflichtspielen (zwei Treffer) für den FC Bayern erzielt hat.

Ten Hag sieht "gute Chance" auf dauerhafte Verpflichtung

Sich selbst hatte der 29-Jährige wenig vorzuwerfen. Er zählte auch abseits seines Doppelpacks zu den auffälligsten United-Profis auf dem Spielfeld und wurde nach dem Spiel von den Fans der Engländer zum "Player of the Match" gewählt. Auch von Cheftrainer Erik ten Hag gab es viel Lob für den ÖFB-Legionär: "Er hat eine Super-Leistung gebracht. Zwei Tore gemacht, aber nicht nur die Tore. Seine Laufbewegungen waren sehr gut. Er hat gute Entscheidungen getroffen und gegen den Ball sehr gut mitgearbeitet." Damit machte Sabitzer auch Werbung in eigener Sache mit Blick auf einen längeren Verbleib beim englischen Traditionsverein. Aktuell ist er noch bis Ende der Saison vom FC Bayern nach England verliehen, in München hat er offiziell noch einen Vertrag bis Sommer 2025.

United-Coach ten Hag öffnete jedenfalls die Tür für einen längeren Verbleib des österreichischen Nationalspielers: "Ich bin sehr happy mit ihm, was er hier macht. Wie er seine Leistung bringt, wie er sich eingelebt hat. Er entwickelt sich sehr gut, er fühlt sich hier sehr wohl. Wir sind alle zufrieden mit ihm und er ist zufrieden mit uns. Es gibt im Sommer eine gute Chance."