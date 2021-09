Sabitzer erwartet keinen Stammplatz - und erklärt seine Lieblingsposition

Der FC Bayern steht kurz vor dem Topspiel bei RB Leipzig. Für Neuzugang Marcel Sabitzer ist es die sofortige Rückkehr. Wie er über den Ex-Klub und über seinen neuen Arbeitgeber denkt, erklärte er bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag.

Stellte sich am Donnerstag als Bayern-Neuzugang vor: Marcel Sabitzer. Getty Images for FC Bayern

Sonnig ist es in München. Bei sommerlichen 26 Grad. Dieses gute Wetter nutzt der FC Bayern am Donnerstag für die Vorstellung von Marcel Sabitzer. Im Beisein von Oliver Kahn, dem Vorstandsboss, und Hasan Salihamidzic, dem Sportvorstand, erklärt der Österreicher seinen Wechsel, seine Absichten, seine Motivation. "Es war immer ein Traum, hierher zu kommen", sagt der 27-Jährige: "Bayern München ist natürlich eine Hausnummer."

Sabitzer blickt meist sehr ernst, er spricht überlegt und auf den Punkt. Was womöglich etwas kühl wirkt, ist die Konzentration. Trotzdem merkt man ihm die ehrliche Freude hinter seinen braunen Augen an. Ja, er ist stolz, Teil des Rekordmeisters zu sein. Und ihm ist auch klar, was das bedeutet. "Wenn du zum FC Bayern kommst, ist es logisch, dass du erstmal Herausforderer bist." Gerade mit Blick auf die interne Konkurrenz im zentralen Mittelfeld. Da gibt es das 1a-Trio um Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller. "Die Situation hat sich für mich natürlich verändert", sagt Sabitzer, "das liegt auf der Hand. Bei RB Leipzig war ich absoluter Stammspieler, bin zum Kapitän gereift, war ein Führungsspieler." Ihm sei bewusst, dass er beim FCB nicht sofort einen Startelfplatz einfordern könne.

Sabitzer ist clever, nicht naiv, selbstbewusst, keineswegs überheblich

Diese Ansicht ist clever, Sabitzer ist nicht naiv. Er ist selbstbewusst, aber keineswegs überheblich, er vermeidet die großen Sprüche, überzeugt stattdessen mit Selbstreflexion, und er schätzt die Lage objektiv richtig ein, das sagt auch Kahn: "Er wird uns im Mittelfeld weitere Möglichkeiten geben. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir da Variabilität brauchen, wenn sich der eine oder andere Spieler verletzen sollte." Heißt: Kimmich, Goretzka, Müller haben erstmal Vorrang. "Aber", fügt Kahn hinzu, "er hat auch die Qualität, für die notwendige Konkurrenz zu sorgen." Vor allem, weil Sabitzer eben verschiedene Positionen spielen kann. Dank seines Spielverständnisses ist er auf der Sechs genauso einsetzbar wie auf der Acht oder der Zehn. Wenn er sich aussuchen könnte, "dann wäre es die linke Acht", sagt der österreichische Nationalspieler, der weiß, dass Trainer Julian Nagelsmann in einer langen Saison gewiss einen Platz in System für ihn finden wird.

Ich habe sofort Unterschiede gemerkt. Sabitzer

Wenngleich in München vieles anders läuft als anderswo. Das hat auch der Neuzugang schon festgestellt. "Ich bin seit letztem Sonntag in der Stadt", erzählt er: "Ich habe sofort Unterschiede gemerkt, was die Medienpräsenz betrifft, was den Rummel betrifft, wenn du als Bayernspieler in der Stadt unterwegs bist. Das Trainingszentrum ist auch anders, es hat was - es ist der Mythos Säbener Straße." Sein neues Umfeld, sein neuer Arbeitgeber.

Nun aber geht’s direkt wieder zurück zur alten Stätte. Denn am Samstag gastieren die Bayern bei Sabitzers Ex-Klub in Leipzig. Und wenn jemand den kommenden Gegner kennt, dann er. "Ich war ja noch vier Wochen dabei - in der Vorbereitung und den ersten Spielen", sagt der Mittelfeldallrounder: "Natürlich habe ich ein paar Insider-Infos, deshalb habe ich mich mit den Videoanalysten und Co-Trainern ausgetauscht, worauf wir Acht geben müssen. Wir werden gut vorbereitet sein."

Sabitzer freut sich auf die Rückkehr, "auch wenn es bisschen brisant ist"

Auf das Topspiel und eben auch auf seine Rückkehr, die gewiss etwas emotional ausfallen könnte. Auch vonseiten der Fans. Aber, so betont Sabitzer: "Ich habe mich in Leipzig mit dem Verein zusammen von der 2. Liga bis ins Champions-League-Halbfinale hochgearbeitet, bin irgendwann Führungsspieler und Kapitän geworden. Von daher glaube ich schon, dass ich dem Verein und der Stadt viel zurückgegeben habe. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und freue mich, auch wenn’s ein bisschen brisant ist, zurückzukommen." Mit einem neuen Klub, bei dem die Erwartungen genauso enorm sind wie die Ziele. Doch sei gut so, sagt Sabitzer, denn "ich mag es, wenn der Druck da ist, wenn du abliefern musst. Deshalb bin ich hier genau richtig."