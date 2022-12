Sabiri nach der Halbfinal-Sensation: "Wir streben nach mehr"

Als erstes afrikanisches Land steht Marokko in einem WM-Halbfinale. Nach dem 1:0-Sieg über Portugal war bei Abdelhamid Sabiri die Freude groß und die Brust breit.

Nach zuletzt drei Spielen von Beginn an - und einem Tor beim 2:0 gegen Belgien -, musste Abdelhamid Sabiri das Viertelfinale gegen Portugal komplett von der Bank aus verfolgen. Dort sah der ehemalige Bundesliga-Profi (Paderborn und Nürnberg) wie seine marokkanischen Teamkollegen nach Spanien auch die nächsten Iberer aus dem Wettbewerb kegelten (1:0).

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wir sind im Halbfinale der Weltmeisterschaft mit Marokko. Einem Land, dem niemand das zugetraut hat", sagte der in Frankfurt aufgewachsene Mittelfeldspieler in eine marokkanische Flagge gehüllt.

Einen großen Anteil am Höhenflug der Löwen vom Atlas haben die zahlreichen marokkanischen Fans, die auch im Al-Thumama Stadium in Doha wieder für ordentlich Stimmung gesorgt hatten. "Es ist gefühlt jedes Spiel hier bei der WM ein Heimspiel mit den marokkanischen Fans", freute sich Sabiri über die Unterstützung von der Tribüne.

Sabiri will mehr

Wie weit kann es also gehen für das Überraschungsteam der Weltmeisterschaft? Wenn es nach Sabiri geht, ganz weit: "Wir streben nach mehr!" Und warum auch nicht, schließlich hat das erste afrikanische Team, das ein WM-Halbfinale erreicht hat, lediglich ein Gegentor im gesamten Turnier hinnehmen müssen - und das war auch noch ein Eigentor von Nayef Aguerd im Spiel gegen Kanada (2:1).

Zunächst stand für Sabiri und Co. aber das Feiern des Moments an, wenn auch nicht zu lange, denn: "Man freut sich einen Tag und dann geht es schon wieder weiter, weil das nächste Spiel ansteht." Auf dem Rasen hatten die Spieler ihren Trainer Walid Regragui schon hochleben lassen - wie es in der Kabine weiterging, das wusste Sabiri noch gar nicht, weil er direkt zum TV-Interview abgestellt wurde. Das sollte sich ändern: "Aber gleich in der Kabine schauen wir mal, was da so los ist."