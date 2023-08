Sabally stellt Karrierebestwert in der WNBA ein

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben die Dallas Wings in der WNBA wieder einen Sieg eingefahren - auch dank Satou Sabally. Die Deutsche stellte mit 28 Punkten ihren Karrierebestwert ein, das nächste Sahnehäubchen auf einer starken Saison.

Satou Sabally hat beim 91:81-Erfolg der Dallas Wings über die Connecticut Sun am Samstag (Ortszeit) einen Karrierebestwert eingestellt. Die Berlinerin erzielte 28 Punkte, holte acht Rebounds und kam auf fünf Steals. Es war das elfte Saisonspiel der 25-Jährigen mit über 20 Punkten. Zum 16. Mal in dieser Saison erzielte die Nationalspielerin eine hundertprozentige Freiwurf-Ausbeute - sie traf neun von neun Versuchen.

Bereits in ihrer Rookie-Saison hatte Sabally einmal 28 Punkte erzielt, auch mit den fünf Steals stellte sie einen persönlichen Bestwert in der WNBA ein. Über die gesamte Saison legt sie im Schnitt 18,4 Punkte und 8,7 Rebounds pro Partie bei einer Feldwurfquote von 43 Prozent aus dem Feld auf - auch diese Werte sind jeweils die besten in ihrer knapp vierjährigen WNBA-Karriere.

Mittlerweile wird Sabally von einigen Wettanbietern sogar als Anwärterin auf den MVP-Award für die wertvollste Spielerin der Saison geführt, wenn auch als Außenseiterin. Dafür werden ihr gute Chancen auf die Auszeichnung als "Most Improved Player" zugeschrieben.

Gruß an "Legende" Dirk Nowitzki

Dallas rangiert aktuell auf Platz vier der WNBA, hat aber gegen die drei Teams auf den drei vorderen Tabellenplätzen - Las Vegas Aces (26 Siege, 3 Niederlagen), New York Liberty (23-6) und Connecticut (21-9) - gewonnen. Mit einer Bilanz von 16 Siegen zu 14 Niederlagen ist der Rückstand auf die Top 3 dennoch beträchtlich.

Im Anschluss an die Partie wollte Sabally noch einen Gruß an Dirk Nowitzki loswerden, der in der Nacht auf Sonntag offiziell in die Hall of Fame aufgenommen wurde: "Danke für alles, was du gemacht hast. Du bist eine Legende."