Sabally: Erst Triple-Double, dann Wasserdusche

Der deutschen Basketballerin Satou Sabally gelingt in der WNBA ein seltenes Kunststück. Ihre Teamkolleginnen überraschen sie daraufhin in der Kabine.

Die deutsche Basketballerin Satou Sabally hat in der WNBA ein seltenes Kunststück vollbracht und ist dafür von ihren Mitspielerinnen gefeiert worden. Sabally schaffte beim 90:62-Erfolg ihrer Dallas Wings über die Washington Mystics ein Triple-Double: Die 25-Jährige brachte es auf 14 Punkte, elf Rebounds und zehn Assists.

Es war das erste Triple-Double in Saballys Karriere und erst das zweite in der Vereinshistorie der Wings. Vor ihr hatten überhaupt nur 25 Spielerinnen in der Ligageschichte dieses Kunststück geschafft. Als Sabally im Anschluss in die Kabine kam, erhielt sie von ihren hüpfenden Mitspielerinnen eine Wasserdusche. "Ich war so überrascht", schrieb sie zu einem kurzen Video auf Instagram.

Für die in Berlin aufgewachsene Sabally war es das nächste Highlight in einer bislang starken Saison. Im Schnitt kommt sie auf 17,6 Punkte, 9,3 Rebounds und vier Assists pro Partie bei einer Feldwurfquote von 43,3 Prozent - jeweils Karrierebestwerte. Sie gilt als Kandidatin auf den Award des Most Improved Player am Ende der Saison. Die Wings liegen mit 14 Siegen und zehn Niederlagen in der regulären Saison auf Platz vier in der WNBA und sind damit auf Play-off-Kurs.

Sabally hatte im Sommer auf eine Teilnahme an der Basketball-EM in Slowenien und Israel verzichtet, um die Saison bei den Wings spielen zu können. "Ich wollte dabei sein, aber für mich war es jetzt wirklich wichtig, jetzt hier zu sein", hatte sie der Deutschen Presse-Agentur im Juni gesagt. "Ich wusste, dass es nicht die letzte Gelegenheit ist und dass ich bei der nächsten auf jeden Fall dabei sein werde."