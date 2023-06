Sabalenka gibt 5:2 in Satz drei her: Muchova steht im Finale der French Open

Die Weltranglisten-43. Karolina Muchova schreibt ihre Erfolgsstory weiter und steht erstmals in einem Grand-Slam-Finale. Nach 3:13 Stunden setzte sie sich in einem insgesamt hochklassigen Halbfinale mit 7:6 (7:5), 6:7 (5:7) und 7:5 gegen die Belarussin Aryna Sabalenka durch.

Von Anfang an präsentierten sich beide Spielerinnen von ihrer besten Seite. Sabalenka überzeugte wie üblich durch ihre kraftvolle Vorhand, Muchova konnte defensiv jedoch standhalten. Beim Stand von 4:4 holte sich die 26-jährige Muchova das erste Break und servierte im Anschluss zum Satzgewinn - musste aber das direkte Re-Break hinnehmen. Schließlich ging es in den Tiebreak, in dem die Tschechin ihren ersten Satzball mit einem sehenswerten Long-Line-Schlag zur 1:0-Satzführung vollendete. Für Sabalenka bedeutete dies nach zuvor zehn gewonnenen Sätzen den ersten Satzverlust des Turniers.

Zweiter Satz ging hochklassig weiter

Sabalenka schien den Rückstand zunächst nicht gut verarbeitetet zu haben. Das erste Aufschlagspiel von Muchova im zweiten Durchgangs verlor die Belarussin, ohne einen eigenen Punkt zu machen. Auch ihr erstes eigenes gab sie mit drei unerzwungenen Fehlern ab. Doch mit einem kraftvollen Vorhandschlag gelang ihr - wie bereits im ersten Satz - nach dem kassierten Break das erneute Re-Break, sodass sich auch der zweite Durchgang zu einem hochklassigen Schlagabtausch entwickelte.

Als sich Sabalenka dann auch noch das Break zum 4:3 holte, war sie auf bestem Wege, den dritten Satz zu erzwingen. Doch sie verfiel in alte Muster, kassierte ebenso das Re-Break und hatte folglich beim Stand von 4:5 Druck, das eigene Spiel durchbringen zu müssen - das tat sie dann auch mit zwei von ihren bis dato vier Assen. Auch der zweite Satz ging in den Tie-Break, in dem Sabalenka, trotz sich zeigender Nerven (Doppelfehler bei ihrem ersten von zwei Satzbällen), die Oberhand behielt und schließlich doch den dritten Satz forcierte.

Muchovas Kräfte vs. Sabalenkas Nerven

Im dritten Satz zeigten sich bereits im ersten Aufschlagspiel von Muchova Anzeichen dafür, dass sie mit ihren Kräften zu kämpfen hatte. Zwar konnte sie noch drei Breakbälle abwehren und das Spiel sowie auch ihr nächstes für sich entscheiden, beim Stand von 2:3 musste sie dann jedoch das Break hinnehmen. Sabalenka gelang es daraufhin zum ersten Mal in der gesamten Partie, einen Zwei-Spiele-Vorsprung herauszuspielen. Doch statt beim Stand von 5:3 das Match bei eigenem Aufschlag zuzumachen, schlug die Belarussin plötzlich wieder drei unerzwungene Fehler und lies Muchova dadurch zurück in die Partie kommen.

Sabalenka schien nun komplett von der Rolle und schenkte Muchova beim Stand von 5:5 und 40:15 mit zwei aufeinanderfolgenden Doppelfehlern und einem weiteren Fehler regelrecht das nächste Break. Die an 43 gesetzte Tschechin hielt dem Druck nun allerdings stand und beendete ihr Aufschlagspiel souverän mit ihrem ersten Matchball. Am Ende waren 53 unerzwungene Fehler von Sabalenka gegenüber 27 bei Muchova einfach zu viel. Auch die sechs Doppelfehler - vor allem in entscheidenden Momenten - sorgten für Sabalenkas Aus.

Finale gegen Swiatek oder Haddad Maia

Für Muchova ist es das erste Mal in einem Finale eines Grand-Slam-Turniers, sie trifft nun entweder auf Iga Swiatek oder Beatriz Haddad Maia. Sabalenka verpasst es hingegen, sich nach dem Sieg bei den Australian Open auch mit dem zweiten Major des Jahres zu krönen. Im Finale hätte sie zudem die Chance gehabt, zur Nummer eins der Weltrangliste aufzusteigen - damit das dennoch passiert, ist sie nun auf eine Halbfinal-Niederlage der derzeitigen Nummer eins Swiatek angewiesen.