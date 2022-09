Saarbrückens Serie reißt: Koschinat "schon angefressen"

Als einziges Team der 3. Liga war der 1. FC Saarbrücken ungeschlagen. Das änderte sich am Montagabend in Essen. Uwe Koschinat hinterfragte nach dem Spiel die Stressresistenz seiner Mannschaft.

Am 9. Spieltag hat es nun auch Saarbrücken erwischt, bei Rot-Weiß Essen unterlag der FCS nach einem Götze-Gegentor 0:1. Die Forderung von Sportdirektor Jürgen Luginger nach zwei Dreiern vor der Länderspielpause konnte die Mannschaft nach dem noch gefeierten 6:0 in Bayreuth beim zweiten Auftritt nicht erfüllen. Die Gründe lagen für Uwe Koschinat auf der Hand.

"Ein Fußballspiel geht eben über 90 Minuten und nicht nur über die letzten fünfzehn", monierte der Trainer bei "MagentaSport". "Und deswegen haben wir heute hier verdient verloren." Sein Team hatte "in der ersten Halbzeit große Probleme mit der Ballsicherheit", Essen nutze dies auch zum Tor des Tages durch Felix Götze.

Auch "das Zusammenspiel unserer beiden Spitzen war nicht so gut", bemängelte Koschinat, in Bayreuth hatte das Duo Sebastian Jacob und Adriano Grimaldi noch wunderbar harmoniert. Zudem wurde das Offensivspiel "zu sehr in die Breite gezogen, da haben wir einfach nicht diese Durchschlagskraft nach vorne entwickelt". Der Hauptkritikpunkt von Koschinat: "Wir sind einer sehr großen Zahl an Fehlern hinterhergelaufen. Zur Wahrheit gehört auch, dass Essen sehr viele von denen provoziert hat, da waren wir mit Sicherheit schon stressresistenter.“

Es darf eigentlich nicht passieren, aber es war verdient in Summe, das muss ich anerkennen. Uwe Koschinat

Der 51-Jährige vermisste nach acht ungeschlagenen Spielen die Souveränität bei seiner Elf, dennoch hätte Saarbrücken "am Ende definitiv den Ausgleich machen müssen". Der gelang nicht, der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist dahin. Der Anspruch war, in Essen drei Punkte mitzunehmen, "und das haben wir heute definitiv verfehlt", so Koschinat. "Es darf eigentlich nicht passieren, aber es war verdient in Summe, das muss ich anerkennen. Und deswegen bin ich schon angefressen.“