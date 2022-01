Aufgrund einer Mandelentzündung fällt Saarbrückens Luca Kerber mindestens am kommenden Spieltag aus.

Kann am kommenden Spieltag in Duisburg nicht teilnehmen: Saarbrückens Luca Kerber. imago images/Jan Huebner

Das teilte der Verein am Dienstagnachmittag mit. Wegen der Behandlung mit Antibiotika wird der 19-jährige Mittelfeldmann das kommende Auswärtsspiel am Sonntag (14 Uhr) in Duisburg verpassen. Ein vorsorglicher PCR-Test fiel derweil negativ aus, so der FCS auf der Vereinswebsite.

Kerber verpasste diese Saison erst ein einziges Pflichtspiel - wegen einer Gelbsperre gezwungenermaßen. Bei allen anderen 20 Partien stand er in der Startelf (kicker-Notenschnitt 3,13).