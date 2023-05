Saarbrückens Kapitän fehlt im Saisonfinale: Zwei Spiele Sperre für Zeitz

Manuel Zeitz hat nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Duisburg vom DFB-Sportgericht eine Sperre von zwei Spielen aufgebrummt bekommen. Dem Urteil wurde vom 1. FC Saarbrücken bereits zugestimmt, wie der DFB am Mittwoch mitteilte.

Damit fehlt Innenverteidiger Zeitz im letzten Saisonspiel gegen Viktoria Köln, in dem es für Saarbrücken noch um einiges geht. Sowohl der Sprung auf den direkten Aufstiegsplatz als auch die Relegation ist für den aktuell Tabellenfünften der 3. Liga noch möglich.

Da der SC Freiburg II (Platz zwei, 70 Punkte) nicht aufstiegsberechtigt ist, würde den Saarländern der Sprung auf Platz drei zum direkten Aufstieg in die 2. Liga reichen, der vierte Platz würde die Teilnahme an der Relegation sichern. Auf Rang drei und vier liegen Osnabrück und Wiesbaden jeweils mit nur einem Zähler Vorsprung vor Saarbrücken, der FCS hat jedoch die bessere Tordifferenz im Vergleich zu den beiden Konkurrenten vorzuweisen.

Einen Überblick über die verschiedenen Aufstiegsszenarien am 38. Spieltag gibt es hier.

Sollte Saarbrücken in die Relegation müssen, würde Zeitz auch dort im Hinspiel nicht zur Verfügung stehen. Der Kapitän sah beim hitzigen 2:2 gegen den MSV Duisburg in der 85. Minute die Rote Karte, nachdem er als letzter Mann einen Duisburger Konter unfair per Grätsche unterbunden hatte. Schiedsrichter Konrad Oldhafer zeigte wegen der Notbremse die dritte Rote Karte der Partie, zuvor musste auch Duisburgs Tobias Fleckstein (Gelb-Rot) und MSV-Kapitän Marlon Frey wegen Nachtretens die Partie verlassen, der 27-Jährige wurde vom DFB sogar für drei Spiele gesperrt.

Seit Ende Februar ist Zeitz als Stammspieler fester Bestandteil der Saarbrücker Defensive, in insgesamt 27 Drittliga-Einsätzen in der laufenden Saison erhielt er im Schnitt eine kicker-Note von 2,89. Eine Option für die Startelf könnte nun Boné Uaferro werden.