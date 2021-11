Saarbrückens Gouras positiv auf Corona getestet

Bei routinemäßigen Corona-Schnelltests ist am Montag Minos Gouras vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der Verein mitteilte, erbrachte auch die sofort angeordnete PCR-Testung am Abend die Bestätigung, dass Gouras trotz vollständiger Impfung Corona-positiv ist. Somit wird der 23-Jährige im kommenden Freitagsspiel beim SC Verl (19 Uhr, LIVE! bei kicker) ausfallen.

Da der Deutsch-Grieche sofort nach der Schnelltestung in Quarantäne geschickt worden war, gab es keinen Kontakt zum Rest der Mannschaft, sodass der Trainingsbetrieb ohne ihn durchgeführt werden konnte. Athletiktrainer Christoph Fuhr hatte sich bereits vergangene Woche im familiären Umfeld mit Corona infiziert und befindet sich ohne Kontakt zur Mannschaft seitdem in häuslicher Quarantäne.

Gouras stand bisher in allen Spielen in dieser Saison in der Startelf (kicker-Notendurchschnitt 3,23) und erzielte bereits fünf Tore.