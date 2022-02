Saarbrückens 3G-Prinzip: Geduld, Glaube und Galligkeit

Der 1. FC Saarbrücken hat die Würzburger Kickers am Montagabend mit 2:1 geschlagen. Besonders bemerkenswert dabei: wie die Elf von Trainer Uwe Koschinat mit dem frühen Rückstand umging.

Gute Laune im Saarbrücker Lage: Am Montagabend besiegte der FCS die Würzburger Kickers 2:1. imago images

Am Ende wurde der 1. FC Saarbrücken doch noch belohnt. Trotz eines Gegentreffers nach nur 86 Sekunden war die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat bei sich geblieben, sie hatte nie aufgesteckt, und sie war sie nach einer schwächeren ersten Hälfte ziemlich griffig zu Werke gegangen.

Geduld, Glaube und Galligkeit: Das war es, was Saarbrücken am Montagabend zu einem 2:1 gegen die Würzburger Kickers verhalf. "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir Anlaufschwierigkeiten hatten", sagte Koschinat nach der Partie am Magenta-Mikrofron.

Was unsere Mannschaft auszeichnet, ist, hartnäckig zu bleiben. Uwe Koschinat

Sein Team hatte einige Zeit gebraucht, um ins Spiel zu finden. Saarbrücken geriet früh ins Hintertreffen (2.), gut zehn Minuten später hätte der FCS gar ein zweites Tor bekommen können (13.). "Würzburg hat eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt - überhaupt nicht wie ein Abstiegskandidat", sagte Koschinat, sprach dann aber auch seinen eigenen Spielern ein Lob aus: "Was unsere Mannschaft auszeichnet, ist, hartnäckig zu bleiben. Wir waren in der zweiten Halbzeit griffig und präsent. Das 1:1 war die logische Folge."

Erst trifft Zeitz, dann patzt Würzburgs Bonmann

Tatsächlich steigerte sich Saarbrücken nach dem Seitenwechsel, Jalen Hawkins ließ eine erste gute Möglichkeit noch aus (62.), doch dann traf Kapitän Manuel Zeitz nach einer Ecke (68.). Dass es am Ende sogar zu drei Punkten reichte, lag zwar an einem kapitalen Fehler von Würzburgs Torwart Hendrik Bonmann (81.) - dennoch war das 2:1 auch das Produkt des Saarbrücker 3G-Prinzips.

Nach dem Sieg ist Koschinats Elf Dritter. Am Sonntag heißt der nächste Gegner Wehen Wiesbaden. Beim Hinspiel fielen sieben Tore - mit dem schlechteren Ende für den FCS. Zur Halbzeit lagen die Saarbrücker 0:4 zurück, nach der Pause verkürzten sie Tor um Tor, zu etwas Zählbarem reichte es am Ende aber nicht.

Das war nach dem Rückstand am Montagabend anders. Dank Geduld, Glaube und Galligkeit.