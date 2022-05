Saarbrücken: Torhüter Paterok kommt aus Aalen

Der 1. FC Saarbrücken hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekanntgegeben: Torhüter Tim Paterok kommt aus der Regionalliga Südwest.

Paterok steht derzeit beim VfR Aalen unter Vertrag. Der 29-Jährige erhält beim FCS einen Kontrakt für zwei Jahre, und sollen vor allem als Ersatz von Stammtorwart Daniel Batz fungieren. "Wir haben unsere Torhüter-Situation genau analysiert und sind gemeinsam mit unserem Torwart-Trainer Michael Weirich zur Überzeugung gelangt, dass wir als Back-up für unsere Nummer eins Daniel Batz einen stabilen und erfahrenen Keeper verpflichten sollten", sagt Sportdirektor Jürgen Luginger in einer Mitteilung des Drittligisten.

Paterok wurde in seiner Geburtsstadt beim SC Paderborn ausgebildet, später wechselte er zur TSG Hoffenheim und lief für Wormatia Worms auf. Nach Stationen beim SV Rödinghausen, beim VfL Osnabrück und beim TSV Steinbach kam er im September 2021 zum VfR Aalen auf die Ostalb. Dort absolvierte 26 Partien und blieb achtmal ohne Gegentor. Paterok sei "einer der besten Torhüter der Regionalliga, hat in Paderborn und Hoffenheim eine hervorragende Ausbildung genossen und hat in Osnabrück bereits Drittliga-Luft geschnuppert. Er strahlt eine entsprechende Ruhe aus und passt auch charakterlich zu unserer Truppe", betont Luginger.

Gemeinsam mit Batz und einem noch nicht benannten Torwart-Talent soll der Neuzugang künftig das Torwart-Trio bilden.