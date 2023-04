Saarbrücken schafft "großen Schritt" - Aufstieg? "Das kann klappen"

Mit einem 2:0-Sieg über Dynamo Dresden hat sich der 1. FC Saarbrücken auf den Relegationsplatz der 3. Liga geschossen. Während Torwart Daniel Batz erstmal feiern wollte, blickte Adriano Grimaldi bereits auf einen möglichen Aufstieg.

Der 1. FC Saarbrücken hat sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen Dynamo Dresden auf den Relegationsplatz der 3. Liga geschoben. Im ausverkauften Ludwigsparkstadion entschieden Adriano Grimaldi und Richard Neudecker die Partie.

Zunächst musste sich der FCS allerdings auf Torwart Daniel Batz verlassen, der seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel hielt. "Am Ende stehe ich dafür im Tor", gab sich der 32-Jährige nach der Partie bei "MagentaSport" bescheiden. "In so einem Spitzenspiel entscheiden die Kleinigkeiten, dass der blinde Torwart auch mal einen hält", scherzte Batz.

Vielmehr lenkte er den Fokus auf die Mannschaft. "Wir wollten in jedem Zweikampf das Duell gewinnen. Das hat man gespürt und das hat sich auf die Zuschauer übertragen", lobte der langjährige Saarbrücker. "Ich war da, wenn die Mannschaft mich gebraucht hat, aber Tore schießen die anderen."

Einer, der das regelmäßig tut, ist Grimaldi. Der 32-Jährige brachte seine Mannschaft mit seinem neunten Saisontor auf die Siegerstraße. "Das war heute ein großer Schritt, ein wichtiger Schritt. Verlieren wir das Ding, sind wir sechs Punkte hinten dran", freute sich der Deutsch-Italiener nach der Partie bei "MagentaSport".

Spiel gegen Dresden gehört für Grimaldi "bestimmt zu den Top-Drei"

Der Routinier hat bereits 241 Drittliga-Spiele auf dem Buckel, lief zusätzlich 33-mal in der 2. Bundesliga und sechsmal in der Bundesliga auf. Dennoch ordnete er die Partie gegen Dresden ganz weit oben in seiner persönlichen Liste ein: "Das Spiel gehört bestimmt zu den Top-Drei. In der Konstellation, Freitagabend, Flutlicht, vor ausverkauftem Haus, gegen einen Top-Gegner. Mehr geht eigentlich fast gar nicht."

Durch die um ein Tor bessere Tordifferenz liegt der FCS nun auf Platz vier, der zur Relegation berechtigen würde, da der SC Freiburg II, aktuell Dritter, nicht aufsteigen darf. "Wir haben es in der eigenen Hand. Wir müssen auf uns schauen, müssen weiter Gas geben", betonte Grimaldi.

Sechs Partien vor Schluss blickte der Angreifer bereits auf einen möglichen Aufstieg. Letztmals war der FCS in der Saison 2005/06 zweitklassig. "Ich denke, wir haben dennoch ein schwieriges Restprogramm, auch wenn es vielleicht tabellarisch nicht so scheint. Aber wenn wir genau so weitermachen, wie in den letzten Spielen, und bei uns bleiben, unsere Stärken hervorheben, uns taktisch gut einstellen, dann sage ich: Das kann klappen."

Die Mission Zweitliga-Rückkehr geht für den 1. FC Saarbrücken erst nächste Woche Sonntag (13 Uhr) beim SV Meppen weiter. Keeper Batz dachte nach dem wichtigen Erfolg über Dresden etwas kurzfristiger und stellte klar: "Erstmal ist Feiern angesagt."