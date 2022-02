Saarbrücken muss gegen Würzburg auf Steinkötter verzichten

Der 1. FC Saarbrücken muss im kommenden Montagabendspiel auf Justin Steinkötter verzichten. Der Angreifer wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie der Drittligist am Dienstag mitteilte, wurde Steinkötter bei einem PCR-Test positiv getestet. Der 22-Jährige, der seit der Niederlage am Samstagabend im Topspiel beim 1. FC Magdeburg (1:2) keinen Kontakt mehr zur Mannschaft gehabt hatte. befindet sich bereits in häuslicher Isolation. Ihm geht es soweit gut und er zeigt bisher keinerlei Symptome.

Damit wird Steinkötter für das Montagabendspiel (19 Uhr) des 25. Spieltags gegen die Würzburger Kickers nicht zur Verfügung stehen. Als geimpfte Person kann er sich zwar vorzeitig mit einem negativen PCR- bzw. Schnelltest freitesten. Allerdings frühestens sieben Tage nach der Probeentnahme.

Bei allen 19 Ligaeinsätzen eingewechselt

Steinkötter wechselte vor dieser Saison von der Zweitvertretung Borussia Mönchengladbachs zum 1. FCS. Unter Trainer Uwe Koschinat kam er bisher ausschließlich von der Bank: Bei sämtlichen seiner 19 Ligaeinsätze wurde er jeweils eingewechselt. Dabei stehen für ihn zwei Tore und vier Assists zu Buche.