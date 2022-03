Saarbrücken meldet weitere Coronafälle

Der 1. FC Saarbrücken muss auf Tobias Jänicke, Alexander Groiß und Dave Gnasse verzichten. Die drei Spieler wurden im Laufe der Woche positiv auf das Coronavirus getestet.

Nachdem Bjarne Thoelke vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde, vermeldete der 1. FC Saarbrücken im Laufe der Woche drei weitere positive Testergebnisse: Neben Tobias Jänicke, der sich seit Montag in der Quarantäne befindet, teilten die Saarländer am heutigen Donnerstag mit, dass sich auch Alexander Groiß und Dave Gnasse mit dem Virus infiziert haben.

Neben den Coronafällen mussten die Saarbrücker durch den Rückzug von Türkgücü eine weitere negative Nachricht hinnehmen. Das Team von Uwe Koschinat hatte die Münchner in der laufenden Spielzeit zweimal besiegt und verliert sechs Punkte. Den direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen werden hingegen nur drei Zähler abgezogen.

Saarbrücken steht vor wegweisenden Spielen

Die Saarbrücker belegen den vierten Platz und haben zwei Punkte Rückstand auf Platz drei, den Eintracht Braunschweig innehat. In der Liga hat der FCS in den kommenden Wochen wegweisende Spiele vor der Brust: Sie treffen in den nächsten drei Ligapartien auf 1860 München, Waldhof Mannheim und den 1. FC Kaiserslautern.