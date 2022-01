Saarbrücken leiht Becker aus Bremen aus

Der 1. FC Saarbrücken hat Dominik Becker von Werder Bremen ausgeliehen. Beim SVW kam der Verteidiger in dieser Spielzeit nur in der Regionalliga zum Einsatz.

Becker wechselte 2019 aus der U 19 des 1. FC Köln nach Bremen und absolvierte seitdem 33 Spiele für Werder II in der Regionalliga Nord. In dieser Saison kam der Innenverteidiger erst am 16. Spieltag das erste Mal zum Einsatz, in drei seiner fünf Spiele stand der 22-Jährige 90 Minuten auf dem Platz.

Am 17. Spieltag der 2. Bundesliga gehörte Becker erstmals dem Profi-Kader des SVW an, beim 3:2-Erfolg in Regensburg kam der gebürtige Koblenzer aber nicht zum Einsatz.

"Für Dominiks Entwicklung halten wir den Schritt in die 3. Liga für richtig. Dort kann er sich auf höherem Niveau als in der Regionalliga Nord weiterentwickeln. Er hat beim Training bei den Profis schon gezeigt, welches Potential er hat. Nun soll für ihn der nächste Schritt kommen", begründete Scoutingleiter Clemens Fritz die Ausleihe nach Saarbrücken, die bis Sommer 2023 angedacht ist. Parallel hat Werder den Vertrag mit Becker verlängert.

"Dominik ist hervorragend ausgebildet und gilt als großes Talent. Er passt genau in unser Anforderungsprofil und ist sofort einsetzbar. Das war uns wichtig", so Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger über den Neuzugang, der beim FCS mit der Rückennummer 17 auflaufen wird.