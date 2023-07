Saarbrücken: Kwadwo darf sich zeigen

Nach seinem Vertragsende beim MSV Duisburg darf sich Leroy Kwadwo für einen neuen Vertrag in der 3. Liga empfehlen. Der 26-Jährige spielt beim 1. FC Saarbrücken vor.

Aufgrund einer Hüftverletzung in der Hinrunde sowie muskulären Problemen im Saisonfinale verpasste Leroy Kwadwo einen Großteil der abgelaufenen Drittliga-Saison. Nach zwei Jahren beim MSV Duisburg wurde der Vertrag des 26-Jährigen nicht verlängert, seit 1. Juli ist der Verteidiger offiziell vereinslos.

Nun ergibt sich für den gebürtigen Hertener die Chance, sich für erneutes Engagement in der 3. Liga zu beweisen. Seit Donnerstag ist Kwadwo zu Gast im Training des 1. FC Saarbrücken, der aktuell "die Suche nach weiteren Verstärkungen für den Kader" fortsetzt, so heißt es in einer Meldung auf der Vereinswebseite.

Gute Nachrichten also für Kwadwo, der für Duisburg, Dynamo Dresden und die Würzburger Kickers bislang insgesamt 74 Drittliga-Spiele (ein Tor) absolvierte. Für die Unterfranken stand er zudem in vier Partien in der 2. Bundesliga auf dem Feld. In Saarbrücken wäre er der sechste Innenverteidiger im Kader, wobei Manuel Zeitz auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann.

Zeitz als Kapitän bestätigt - Gaus erster Vertreter

Von Trainer und Manager Rüdiger Ziehl wurde der 32-Jährige am Montag erneut zum Kapitän berufen, Vize-Kapitän ist fortan Marcel Gaus. Komplettiert wurde der Mannschaftsrat per demokratischer Abstimmung, Luca Kerber, Bone Uaferro sowie Rückkehrer Patrick Schmidt komplettieren das Gremium.