Saarbrücken holt Schumacher

Der 1. FC Saarbrücken hat einen erfahrenen Linksverteidiger verpflichtet. Till Schumacher wechselt vom österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt zum ambitionierten Drittligisten. Der 26-Jährige spielte auch in Tschechien in der höchsten Liga für Vysocina Jihlava und Bohemians Prag. Ausgebildet wurde er bei Rot-Weiss Essen und dem BVB, für dessen Zweitvertretung er 16-mal in der Regionalliga auflief.