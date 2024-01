Saarbrücken holt Abwehrspieler Becker

Der 1. FC Saarbrücken hat Robin Becker als Verstärkung für die Abwehr verpflichtet, das gab der Drittligist am Dienstag offiziell bekannt. Der 27-Jährige stand in den vergangenen drei Saisons bei Dynamo Dresden unter Vertrag, war seit dem Sommer aber vereinslos. "Robin hat seine Qualität und Flexibilität als Abwehrspieler in der 2. und 3. Liga unter Beweis gestellt", meinte Trainer Rüdiger Ziehl zu dem Neuzugang, der auf 40 Partien in der 2. Liga und 80 Einsätze in der 3. Liga zurückschauen kann. "Er wird unsere Optionen in der Defensive erweitern und soll schnellstmöglich integriert werden."