Saarbrücken schlägt Unterhaching und klopft oben an

Der 1. FC Saarbrücken hat sein erstes von zwei Nachholspielen gewonnen und die Chance genutzt, etwas Boden zur Aufstiegszone gut zu machen. Gegen die SpVgg Unterhaching feierte der FCS dank der Treffer von Tim Civeja und Luca Kerber einen verdienten 2:1-Erfolg.

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl sah nach dem 3:1 in Dresden keinen Grund für Wechsel und schickte dieselbe Elf auf den Rasen.

Hachings Coach Marc Unterberger tauschte nach dem 1:6 in Mannheim dagegen viermal. Fetsch, Waidner (zurück nach Gelbsperre), Hoops und Bauer ersetzten Stark (fehlt angeschlagen), Lamby, Westermeier und Hobsch (je Bank).

Civeja kontert Fetsch

Die Partie begann mit einem Abtasten beider Teams. Aktionen in den gegnerischen Sechzehnern ließen zunächst auf sich warten. Brünker (15.) und Uaferro (17.) ließen mit zwei Distanzschüssen, die das Tor aber jeweils deutlich verpassten, die ersten Abschlüsse auf eines der beiden Tore ab. Saarbrücken hatte die optische Überlegenheit, schaffte es aber nicht, sich zu gefährlichen Chancen zu spielen. Auch Stehles Kopfball (20.) entfachte keine Gefahr. Fünf Minuten später klingelte es dann etwas aus dem Nichts plötzlich im Kasten der Saarländer. Fetsch köpfte einer butterweiche Flanke des unbedrängten Schwabl in die Maschen zur Gästeführung (25.).

Der Pokalhalbfinalist war um Antwort bemüht, war durch Sontheimer zunächst gescheitert (29.), ehe Civeja eine Vorlage des in der kommenden Saison zum 1. FC Heidenheim wechselnden Kerber zum letztlich verdienten Ausgleich veredelte (33.). In der Folge wurde das Spiel etwas offener. Zunächst wurde ein Versuch Kerbers von Brünker abgefälscht (37.), ehe sich auch die Gäste mal wieder offensiv zeigten (42.) und der aufgerückte Gaus zweimal zum Abschluss kam (44., 45.+3).

Kerber bringt FCS kurz nach Wiederanpfiff in Front

Saarbrücken kam besser aus der Pause und es dauerte nicht lange, ehe der FCS das Spiel auf seine Seite gezogen hatte. Dieses Mal war es Civeja, der Kerbers Kopfballtreffer mit einer gekonnten Halbfeld-Flanke assistierte (49.). Auch die nächsten beiden Chancen ging auf das Konto der Hausherren, Stehle rutschte der Ball bei seinem versuchten Seitfallzieher aber über den Spann (58.), ehe Kerbers Abschluss geblockt wurde (63.). Von Unterhaching kam eine Weile nichts, bis zum Beinahe-Eigentor von Sontheimer (67.).

Unterhaching erhöhte den Druck, hatte bis auf Waidners Versuch aber kaum gefährliche Abschlüsse. Die besseren Chancen hatte weiter der FCS. Erst setzte Biada den Ball über die Latte (79.), ehe er mit seinem Abschluss an dem per Kopf auf der Linie glänzend klärenden Schwabl scheiterte (86.). Auch Kerber ließ in der 90. Minute die Entscheidung liegen. In der letzten Sekunde mussten die Hausherren noch einmal zittern, am Ende blieb es aber beim verdienten 2:1-Erfolg, durch den der FCS die Chance wahrt, noch einmal Druck auf den Relegationsplatz drei auszuüben.

Für Saarbrücken geht es am Samstag (16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Sandhausen weiter. Die SpVgg empfängt zweieinhalb Stunden zuvor den VfB Lübeck.