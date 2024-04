Kerber geht voran: Saarbrücken dreht gegen Sandhausen das Spiel

Was für eine Energieleistung des 1. FC Saarbrücken! Am späten Samstagnachmittag gewannen die Saarländer trotz eines Halbzeitrückstands mit 4:1 gegen den SV Sandhausen und setzten damit ein Ausrufezeichen im Rennen um die Aufstiegsrelegation. Einmal mehr entscheidend: Mittelfeldmann Kerber.

Bei Saarbrücken gab es drei Änderungen nach dem 2:1 gegen Unterhaching: Für Uaferro, Rizzuto und Brünker begannen Dominik Becker, Robin Becker und Naifi.

Sandhausens Trainer Jens Keller tauschte nur zwei Mal nach dem 3:2 gegen Dortmund II: Stolze und Meier ersetzten Weik und Otto.

Die Partie brauchte nicht lange, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Erst prüfte Stolze Saarbrückens Torwart Schreiber auf der einen Seite ab (3.), dann gab Civeja auf der anderen Seite den ersten FCS-Schuss ab (7.). Es war ein munterer Beginn, nach dem beide Teams allerdings darauf bedacht waren, erst einmal keine Fehler zu machen.

Greils Schuss wird abgefälscht - 0:1

Mitte der ersten Hälfte waren es dann die Gastgeber, die wieder am 1:0 schnupperten: Stehle brachte den Ball nach einem Freistoß nicht aufs Tor (20.), ehe Zeitz nach der folgenden Ecke hochstieg, aber zu zentral abschloss (21.). Es war ein ausgeglichenes, von Zweikämpfen geprägtes Duell, bei dem Saarbrücken etwas gefährlicher war. Stehle verfehlte sein Ziel per Kopf nur knapp (31.) - dann schlug Sandhausen zu: Burcu spielte den Ball von der linken Seite in die Mitte, Greil zog aus 20 Metern ab, sein Schuss wurde abgefälscht und senkte sich hinter Schreiber - 0:1 (43.).

Nach der Pause bemühte sich Saarbrücken zwar, kam zunächst aber kaum zu Abschlüssen. Dann war es ein abgefälschter Schuss, der dem FCS den Ausgleich bescherte: Gaus zog mit rechts ab, Schuster fälschte ab - 1:1 (68.). Nun war das Momentum auf der Seite der Gastgeber, die wenig später sogar nachlegten: Der eingewechselte Rabihic fand Kerber mit einer Flanke - 2:1 (74.).

Nun fiel Sandhausen derart auseinander, dass Brünker (81.) und Kerber (84.) das Ergebnis noch in die Höhe schraubten. So stand am Ende ein deutlicher FCS-Sieg, der bereits der dritte am Stück war. Nächste Woche kann Saarbrücken die Serie beim TSV 1860 München fortführen (Samstag, 14 Uhr). Sandhausen empfängt bereits am Freitagabend (19 Uhr) Arminia Bielefeld.