Dank Ernsts Treffer: Saarbrücken hält Anschluss an die Aufstiegsränge

Der 1. FC Saarbrücken hat den SV Meppen im Ludwigspark dominiert, letztlich aber nur knapp mit 1:0 gewonnen. Damit hält der FCS weiterhin den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen.

Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat wechselte nach dem 5:1-Auswärtssieg gegen Türkgücü München viermal: Aus der Startelf mussten Hupe (Bank), Uaffero (Bank), Hawkins (verletzt) und Günther-Schmidt (gesperrt), für die Batz, Ernst, Zellner und Jänicke kamen. Meppen-Coach Rico Schmitt tauschte nach dem 0:1 gegen den VfL Osnabrück drei Spieler seiner Startelf aus. Für Hemlein (Bank) kam Innenverteidiger Fedl, für Tankulic (Bank) Guder und für Sukuta-Pasu (Bank) kam Krüger. Zudem stellten beide Trainer von Vierer- auf Fünferkette, der FCS mit einer deutlich offensiveren Variante.

Die Heimmannschaft fand deutlich besser ins Spiel hinein, mit frühen Abschlussmöglichkeiten von Gnaase und Zeitz (4. und 5.). Anschließend gab es aber auch viel Leerlauf, zunächst fehlte das Gleichgewicht, dann die Präzision. Richtig spannend wurde es erst wieder kurz vor der Pause, als Scheu aus 20 Metern den rechten Pfosten traf (42.). Meppen gelang es bis zur Pause praktisch nicht, sich klare Chancen herauszuspielen.

Meppen weiterhin sieglos, FCS ließ viele Chancen ungenutzt

Nach Wiederanpfiff versuchte es der FCS auch mal über die linke, statt wie zuvor meistens über die rechte Seite: Krätschmer flankte auf Gnaase, der nur das Außennetz traf (46.). Wenig später war dann jedoch der Mann der rechten Außenbahn entscheidend: Nach einem 35-Meter-Freistoß von Jänicke lässt SVM-Keeper Domaschke den Ball abprallen, Ernst war zur Stelle - und zimmerte den Ball unten rechts ins Tor (48.).

Saarbrücken zeigte sich in der Folge in vielen Angriffssituationen fahrlässig beim letzten Pass. Meppen dagegen fand in der Offensive weiterhin quasi nicht statt. Es dauerte bis zur 82. Minute, ehe die Emsländer zu ihrer eigentlich einzig nennenswerte Chance auf den Ausgleich kamen: Nach einer Ecke köpfte der eingewechselte Sukuta-Pasu nur knapp rechts am Tor vorbei. Der FCS musste aber wegen der Schwäche im Abschluss bis zum Abpfiff um den Dreier zittern, so vergab Gouras in der 89. Minute noch eine weitere Chance auf das 2:0, als er alleine vor Domaschke vergab.

Meppen entfernt sich damit nach dem sechsten Spiel in Serie ohne Dreier weiterhin von der Zone, in der Saarbrücken mit dem Sieg bleibt: Direkt hinter den Aufstiegsrängen.

Saarbrücken steht am kommenden Samstag (14 Uhr) das schwere Auswärtsduell bei Eintracht Braunschweig bevor. Meppen empfängt am übernächsten Montagabend (19 Uhr) den MSV Duisburg.