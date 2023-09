Brünker trifft satt: Effizienter FCS holt den zweiten Saisonsieg

Zu Beginn des fünften Spieltags hat Saarbrücken mit 2:0 gegen Dortmund II gewonnen. Die Gastgeber standen defensiv sehr stabil und zeigten sich vorne effizient.

Saarbrücken durfte am Freitag über seinen Heimsieg jubeln. IMAGO/Fussball-News Saarland

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl tauschte nach dem 2:2 in Ingolstadt nur einmal: Gaus startete für Di Michele Sanchez.

BVB-Coach Jan Zimmermann wechselte im Vergleich zum 0:2 gegen Dynamo Dresden dagegen gleich viermal: Pudel, Göbel, Eberwein und Besong begannen statt Suver, Tattermusch, Azhil und Nischalke.

Rabihic trifft im zweiten Anlauf

Beide Mannschaften suchten durchaus direkt die Offensive, die Vielzahl an Chancen gab es in der ersten Hälfte allerdings nicht. So dauerte es bis zur 24. Minute, als Günther-Schmidt mit seinem Schuss ans Außennetz erstmals für richtig Gefahr sorgte. Einige Minuten später prüfte Schmidt BVB-Keeper Lotka, der auf dem Posten war (31.).

Dortmund kombinierte zwar mitunter gefällig, ließ offensiv aber die letzte Konsequenz vermissen. Eine dicke Chance hatten die Schwarz-Gelben allerdings, doch Butler köpfte aus kurzer Distanz rechts vorbei (35.). Die etwas agileren Hausherren gingen schließlich mit einer 1:0-Führung in die Kabine, da Lotka nach einem Gaus-Einwurf nicht ideal aussah und Rabihic im zweiten Versuch traf (37.).

Brünker erhöht mit Wucht

Dortmund kam mit Nischalke und Bamba und zugleich sehr schwungvoll aus der Kabine. Aber gegen die gute Defensive der Hausherren taten sich die Gäste schwer. Saarbrücken war indes eiskalt, Brünker erhöhte mit seinem satten Abschluss auf 2:0 (58.). Der BVB suchte eine Antwort, Pohlmann scheiterte mit seinem Freistoß an Paterok (65.).

Dem BVB konnte der Wille nicht abgesprochen werden, allerdings kam er durch die starke Defensive der Hausherren nicht durch. Somit hatten die Hausherren, die kurz vor Schluss durch Schmidt die große Chance auf den dritten Treffer hatten (90.+4), wenig Mühe, das 2:0 zu halten und den zweiten Saisonsieg einzufahren.

Weiter geht es für den FCS nach der Länderspielpause am Sonntagabend, 17. September, bei der SpVgg Unterhaching (19.30 Uhr). Die Dortmunder empfangen bereits tags zuvor Viktoria Köln (14 Uhr).