Wilde Minuten und ein spätes Eigentor: Kein Sieger in Saarbrücken

Ein heißes Duell lieferten sich Saarbrücken und Braunschweig zum Start des 11. Spieltags. Reichlich Spannung, etliche Chancen und vier Treffer - am Ende stand ein Unentschieden, das beide Teams im Verfolgerfeld hält.

Saarbrückens Coach Uwe Koschinat nahm nach dem 2:2 in Meppen keine Änderung an seiner Anfangsformation vor.

Auch Braunschweigs Trainer Michael Schiele schickte nach dem 0:0 gegen Mannheim exakt die gleiche Startelf auf das Feld - zum dritten Mal in Folge.

Gouras lässt 1:0 liegen

Beide Teams starteten verhalten in das Spiel. Viele Ballstafetten in den eigenen Reihen, etliche Zweikämpfe und auch einige Abspielfehler prägten zunächst das Bild. Torchancen blieben Mangelware, dann hatte Gouras zweimal den Führungstreffer auf dem Fuß, vergab aber jeweils frei vor Eintracht-Torwart Fejzic (15./21.). Die Antwort der Gäste? Ein Kopfball von Schultz nach einer Ecke, den Batz mit einer klasse Parade entschärfte (26.).

Das Spiel blieb ausgeglichen, die Anzahl der Tore nach 36 Minuten nicht mehr. Im Anschluss an einen Freistoß machte Zeitz den Ball nochmal scharf - und Grimaldi versenkte die Kugel im Tor. Saarbrücken führte 1:0, die Antwort der Braunschweiger blieb bis zum Pausenpfiff aus.

Plötzlich trifft Lauberbach

Die Heimelf kam auch besser aus der Kabine, Jänicke, Jacob und Grimaldi näherten sich dem 2:0 an. Dann aber folgten wilde Minuten. Erst drosch Behrendt den Ball knapp am FCS-Tor vorbei, dann köpfte Lauberbach nach einem Fehler der Koschinat-Elf im Aufbauspiel zum 1:1 ein. Nur eine Minute später schoss Torwart Batz Multhaup an, der aus der Drehung dann um Zentimeter die Braunschweiger Führung verpasste. Und zwei Minuten danach setzte Kerber die Kugel sehenswert in den rechten Winkel (60.).

Nach dem ersten Drittliga-Tor des 19-Jährigen lag Saarbrücken in Führung, die Batz nur wenig später gegen Multhaup nach einer Hennings-Hereingabe glänzend rettete (63.). Braunschweig schnaufte kurz durch und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Den verpasste Lauberbach (82.), ehe Saarbrückens Krätschmer eine Krauße-Hereingabe vor dem einschussbereiten Girth ins eigene Tor lenkte (85.). Die Eintracht blieb gefährlich, Krauße jagte eine Kobylanski-Hereingabe in der Nachspielzeit aber über den Kasten.

Beide Teams haben nach der Punkteteilung nun 17 Zähler auf dem Konto. Saarbrücken reist am nächsten Samstag (14 Uhr) nach Halle. Braunschweig bekommt zur gleichen Zeit Besuch von Dortmund II.